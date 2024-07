Arriva la Festa di Mezza Estate a Besnate: sport, cibo e musica per tutti

Il comune di Besnate, in collaborazione con The Hub, organizza la tanto attesa Festa di Mezza Estate per il prossimo 20 luglio.

L’evento, che si terrà a partire dalle 16, prevede innanzitutto un torneo di calcio a 5: gli appassionati avranno l’opportunità di iscriversi al torneo direttamente sul posto, con una quota di partecipazione di 10 euro, che include un piatto di pasta al ragù e una bibita.

Non mancheranno poi gli stand gastronomici con salamelle, hot dog e hamburger, per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti. La serata si concluderà in grande stile con tanta musica e il DJ set che inizierà alle 21.30, per ballare e divertirsi fino a tarda notte.