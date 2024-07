Bilancio, Dup 2025-2027 e un’interrogazione della minoranza nel Consiglio comunale di Tradate

Il Consiglio comunale di Tradate si riunisce lunedì 29 luglio alle 21, per trattare con i nuovi amministratori cittadini una serie di temi non secondari.

Al primo punto, dopo alcune comunicazione del presidente del Consiglio comunale, la presentazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2024-2029 da parte del sindaco Giuseppe Bascialla, confermato alla guida della città nelle elezioni amministrative di giugno.

Seguirà un ampio capitolo sul bilancio, con l’analisi sull’assestamento generale e gli equilibri per l’esercizio 2024, con la discussione e approvazione della terza variazione del bilancio di previsione 2024-2029.

Altro punto centrale la presentazione del Dup per il triennio 2025-2027 al Consiglio comunale da parte della Giunta per l’approvazione. Il Dup, Documento unico di programmazione, è il principale strumento per la guida strategica e operativa del Comune e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Quinto punto all’ordine del giorno l’approvazione del nuovo regolamento del nido comunale “Santina Bianchi”, dopo di che saranno presentate e discusse dal Consiglio un’interrogazione e una mozione presentata dai consiglieri comunali di minoranza. Interrogazione e mozione che hanno lo stesso argomento, ovvero l’attribuzione di “incarichi speciali” al consigliere comunale Giovanni Russo.

Se la prima seduta non bastasse per esaurire i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione martedì 30 luglio, sempre alle 21.