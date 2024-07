Bosco abbattuto in via Curtatone? “Mettiamo altro verde a Cascinetta e Cajello”

Giovedì sera Cesare Coppe (CèV) e Gianpaolo Bonetti (PD) hanno partecipato alla serata organizzata in oratorio a Cascinetta dal Comitato Salviamo gli Alberi, per far conoscere (e contestare) il progetto che insiste sui due quartieri di Cascinetta e Cajello.

«Al Comitato va il plauso per aver organizzato il primo incontro pubblico sul tema dopo oltre tre anni dall’avvio del progetto. In qualità di consiglieri comunali, entrambi originari di questi due quartieri, abbiamo partecipato anzitutto per ascoltare e raccogliere dai cittadini le preoccupazioni e gli auspici di cui la Giunta non ha voluto, finora, farsi carico» afferma Cesare Coppe.

«I cantieri hanno già maturato alcuni mesi di ritardo sulla tabella di marcia: una delibera di Giunta del 03/07/2024 prevede per questi giorni l’avvio dei cantieri ed il taglio del bosco di via Curtatone, inizialmente previsto per la scorsa primavera» aggiunge Gianpaolo Bonetti. «Facciamo nostro l’appello del Comitato di posticipare il taglio al termine del periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica. Per due motivi: il primo riguarda l’impatto devastante che il taglio in questo periodo comporterebbe per la fauna. Il secondo, tanto di principio quanto di merito, riguarda l’aspetto legislativo».

La nidificazione e la riproduzione della fauna selvatica e dell’avifauna infatti sono tutelate dalla dalla legislazione europea (direttiva europea 2009/147) e da quella nazionale (legge 157/92 e decreto ministeriale CAM 10/03/2020), nonché dal Codice penale (art. 635 e 544 bis/ter), che punisce come reato penale la distruzione di nidi e della fauna selvatica. Il Regolamento del Verde del Comune di Gallarate (art. 24) obbliga a contenere il taglio di alberi e boschi nel contesto urbano di Gallarate tra il 15 ottobre ed il 31 marzo.

«È inaccettabile che il Comune possa agire contra legem e contro i suoi stessi Regolamenti. La legge che i cittadini sono chiamati a rispettare non può essere ignorata dai legislatori stessi» conclude Bonetti.

«Manteniamo alta l’attenzione sul progetto Grow29 nel suo complesso, continuando a sottolineare le criticità già rese pubbliche a novembre 2023 e per cui abbiamo richiesto la convocazione di una Commissione congiunta a gennaio 2024» continua Coppe. «Le compensazioni ambientali sono del tutto irrilevanti e non ne sono previste per Cajello e Cascinetta. Torniamo a chiedere con forza che la superficie di verde che verrà eliminata venga ricreata in altre zone dei quartieri, restituendo benessere ai cittadini».

Gianpaolo Bonetti contesta infine l’assenza di momenti di confronto promossi dall’ente comunale: «Incontri come quello di giovedì sera si sarebbero dovuti avviare già da tempo, poiché è il tessuto sociale che determina il benessere di un quartiere, prima ancora degli edifici e delle infrastrutture. La creazione di un sono istituto scolastico al posto di quattro stravolge equilibri consolidati nelle comunità presenti. Non può esserci rigenerazione urbana senza partecipazione».