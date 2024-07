“Non abbattete il bosco”. Assemblea all’oratorio di Cascinetta sul progetto del polo scolastico unico

Riceviamo e pubblichiamo



“Quale futuro per le scuole di quartiere e per il bosco di via Curtatone?”

Si terrà giovedì 18 luglio alle h 21.00 presso il Centro Giovanile familiare “Giovanni Paolo II” in via Don Frippo n. 11 un incontro di dibattito e di approfondimento sul progetto Grow29 e sulle sue implicazioni per i due quartieri di Gallarate coinvolti, Cascinetta e Cajello e più ampiamente per tutta la città. L’incontro, organizzato dal Comitato “Salviamo gli alberi di Gallarate”, svilupperà gli aspetti ambientali e sociali del progetto, con una particolare attenzione al bosco di via Curtatone, di cui si teme l’imminente taglio, e alla costruzione del nuovo Polo scolastico unico che comporterà la dismissione di quattro plessi della Scuola dell’Infanzia e Primaria attualmente presenti nei due quartieri.

Questa sarà la prima occasione in cui, a quattro anni dalla prima formulazione del progetto Grow29, sarà possibile per i residenti dei due quartieri e per i cittadini gallaratesi informarsi e dibattere sulle opere previste e sull’impatto che avranno sulla loro vita quotidiana. Il Comitato sostiene la necessità di salvare il bosco di via Curtatone e di ristrutturare le scuole di quartiere, ma illustrerà gli aspetti del progetto sperando di potersi confrontare anche con i punti di vista del Sindaco, dell’Amministrazione di Gallarate e di tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, che sono stati invitati a partecipare e a portare la loro posizione.

Sarà anche presente Walter Guenzani, vicepresidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia (Gio) e autore di un’indagine su uccelli e animali dell’area, che incentrerà il suo intervento sulla tutela della biodiversità presente nel bosco di via Curtatone.

Il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate continua anche in questi giorni la raccolta di firme della petizione che chiede la salvaguardia del bosco e delle scuole di quartiere, che ha ormai superato le 1500 firme. Ribadisce inoltre la richiesta al Sindaco e all’Amministrazione comunale di sospendere il taglio del bosco, previsto dalla recente determina 441, per tutto il periodo della nidificazione e almeno fino al 15 ottobre, per evitare danni irreversibili all’avifauna presente, come previsto da direttive europee, leggi nazionali e dallo stesso Regolamento del Verde di Gallarate.

Ci appelliamo nuovamente a tutti i Consiglieri comunali, da cui ci attendiamo una risposta concreta e urgente per affermare il rispetto dell’ambiente e della legislazione vigente: le istituzioni non possono esse stesse violare leggi e regolamenti di cui dovrebbero garantire il rispetto da parte di tutta la cittadinanza. La sostenibilità ambientale e la tutela della natura non possono essere meri slogan, ma si devono tradurre in scelte concrete. Oggi chiediamo una scelta immediata: fermare il taglio degli alberi in via Curtatone.

Proprio in questi giorni Regione Lombardia ha annunciato un bando per finanziare con ingenti fondi la “riforestazione urbana”, con l’idea che progettare e sviluppare nuove aree verdi e veri “boschi in città” sia il migliore antidoto contro le isole di calore e i cambiamenti climatici, a tutela della salute di tutti i cittadini. Sarebbe il colmo delle contraddizioni se Gallarate spendesse invece milioni di euro non per creare, ma per distruggere un patrimonio verde che già abbiamo e che non possiamo permetterci di perdere.

Gallarate, 16/07/2024 Comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate