Brutta caduta in moto a Malnate, coinvolti due ragazzi di 16 anni

Grande spavento ma per fortuna conseguenze non gravi per due ragazzini di 16 anni che nel pomeriggio sono caduti dalla moto a Malnate.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17, in via Caprera, a Gurone. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e una pattuglia dei Carabinieri che ha rilevato l’incidente.

I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, di media gravità, e dopo i primi interventi sul posto di due ragazzi sono stati portati, sempre in codice giallo, al Pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.