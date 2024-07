Buon cibo e tanta musica, torna la sagra delle costine a Cassano Magnago

La tradizione della griglia raggiunge nuove vette con la Sagra della Costina, evento culinario che si terrà dal 2 al 4 agosto 2024 presso l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago (VA).

Durante i tre giorni della sagra, i visitatori potranno assaporare una vasta gamma di delizie culinarie, dalle costine di maiale con patatine ai tortiglioni al sugo di costine, passando per fusilli salsiccia e funghi, tagliatelle al tartufo e panna e molti altri piatti.

Per garantire una piacevole esperienza a tutti, gli organizzatori raccomandano di prenotare in anticipo, data la limitata disponibilità di posti per il servizio al tavolo. Le prenotazioni possono essere effettuate facilmente tramite il modulo online o contattando il numero di telefono dedicato, 349.5382384, disponibile anche via WhatsApp. Per chi preferisce gustare le specialità nel comfort della propria casa, sarà disponibile invece un pratico servizio take away.

NON SOLO COSTINE: TUTTI GLI EVENTI

Il programma dell’evento è anche ricco di intrattenimenti, con aperture quotidiane a partire dalle 19 il venerdì e il sabato, e una doppia apertura la domenica. Venerdì sera sarà animato da un DJ set a 360°, mentre sabato sera ci sarà il karaoke di Ariele. Domenica, dopo l’apertura diurna, la serata proseguirà con la musica live di Luciano e Paola, che suoneranno brani di liscio.

La Sagra della Costina si svolgerà sotto una tensostruttura di 1600 mq, garantendo lo svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo. Per i più piccoli, sarà disponibile uno scivolo gonfiabile gratuito, assicurando divertimento anche per loro.

L’ingresso alla sagra è gratuito: per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni, è possibile visitare il sito dedicato, contattare il numero di telefono fornito (3495382384 – anche via WhatsApp) o inviare un’email a streetfood@leofficineculturali.it

Orari di Apertura

La Sagra della Costina accoglierà i visitatori nei seguenti orari:

Venerdì: 19:00 – 01:00

Sabato: 19:00 – 01:00

Domenica: 12:00 – 15:00 | 19:00 – 24:00

Un Menu da Leccarsi i Baffi

Il menu della Sagra della Costina è un vero trionfo di sapori.

Ecco una panoramica dei piatti:

Antipasti

Tagliere della casa – 13€

Primi Piatti

Tortiglioni al sugo di costine – 10€

Fusilli salsiccia e funghi – 10€

Tagliatelle tartufo e panna – 10€

Pasta al pomodoro – 7€

Secondi Piatti

Costine di maiale con patatine – 14€

Melanzane alla parmigiana – 11€

Costolette di agnello – 12€

Costata con patatine – 23€

Fiorentina 1kg con patatine – 48€

Panini

Panino con salsiccia luganega – 6€

Panino con porchetta – 6€

Contorni

Patatine – 4€

Erbette – 5€

Dolci

Tiramisù – 5€

Torta della nonna – 5€