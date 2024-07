“Buon compleanno Pi-Po-Pa!”. In Svizzera un concerto speciale per il 100 anni del corno postale

Durerà solo 30 secondi, ma sarà un “concerto” unico: il 17 luglio i corni postali del servizio AutoPostale svizzero risuoneranno all’unisono​ per festeggiare i 100 anni del celebre Pi-Po-Pa, un suono che ogni svizzero associa all’arrivo dell’autobus giallo che è il simbolo del trasporto pubblico nella Confederazione.

Il 17 luglio, tra le 9.55 e le 10 10 in punto, per 30 secondi circa, tutti i 700 corni postali ancora in funzione, suoneranno in tutta la Confederazione per dire “Buon compleanno Pi-Po-Pa!”

L’iniziativa è stata lanciata dal servizio AutoPostale, una delle principali aziende attive nel trasporto pubblico su strada in Svizzera e una delle cinque società strategiche del gruppo La Posta Svizzera SA. L’azienda è interamente di proprietà della Posta e quindi della Confederazione. Impresa dalla lunga tradizione e con oltre cento anni di storia, offre da sempre ai propri passeggeri un trasporto regionale affidabile. Il colore giallo è il suo elemento distintivo, così come il corno a tre suoni conosciuto in tutto il mondo.

«Il corno a tre suoni è stato inventato nel 1924 affinché gli autobus che percorrevano le strade di montagna potessero allertare gli altri utenti della strada ed evitare collisioni – spiega l’azienda – Da allora, il Pi-Po-Pa è diventato il marchio sonoro di AutoPostale nonché un cult. Ed è proprio questo simbolo che AutoPostale intende festeggiare mercoledì 17 luglio, dalle 9.55 alle 10».

Su 2300 mezzi, ben 700 sono dotati del corno a tre suoni oltre che del clacson standard. Premendo un pedale con il piede sinistro, il conducente fa fluire l’aria dall’apposito serbatoio al corno, dando vita al celebre suono da 120 decibel che risuona dai tre padiglioni situati nella parte inferiore del veicolo.

Sono dotati di corno a tre suoni gli autopostali che circolano sui tratti ripidi delle circa 120 linee montane. Il primato di rete più fitta di corni postali spetta ai Grigioni, seguiti dal Vallese e dal Ticino. Il 17 luglio, il Pi-Po-Pa riecheggerà eccezionalmente anche su altre tratte di queste linee all’orario prestabilito, ad esempio presso villaggi o stazioni degli autobus. Passanti e passeggeri sono invitati a immortalare l’evento con il cellulare e a condividerlo sui social con l’hashtag #Pi-Po-Pa. Nel pomeriggio del 17 luglio 2024 AutoPostale pubblicherà sui social media le reazioni all’iniziativa provenienti da Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino.

L’azienda invita passanti e passeggeri a tenere presente che durante l’iniziativa del 17 luglio, soprattutto presso le stazioni degli autobus coperte, potrebbe esserci molto rumore. Si consiglia pertanto di proteggere adeguatamente l’udito.

Sempre in occasione del centenario, AutoPostale ha lanciato il concorso creativo “…qual è il tuo Pi-Po-Pa?”, che durerà fino al 18 agosto 2024. Una giuria esaminerà le produzioni incentrate sul tema del corno a tre suoni e premierà vincitrici e vincitori a fine settembre a Berna. Qui tutti i dettagli