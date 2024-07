A Velate due cani sbranano un cagnolino e feriscono una donna

Nella prima mattina di martedì 23 luglio, poco prima delle sette nella piazza principale di Velate, frazione montana di Varese, un grave episodio ha scosso la tranquillità del quartiere: un cagnolino è stato sbranato a morte e una donna di 60 anni è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza dopo l’attacco di due grossi cani, che giravano liberi per la zona.

I dettagli dell’incidente non sono ancora completamente chiari, ma sembra che i cani abbiano attaccato il cagnolino della signora mentre lei e il suo cucciolo erano a passeggio. I morsi sono stati tanto profondi da provocare la morte del cagnolino e il ferimento della donna, di 60 anni.

Immediata la richiesta di soccorso al 112: sul luogo si sono recati un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale di Varese. La donna, ferita in modo lieve – il 118 la classifica come “codice verde” una condizione che non desta particolari preoccupazioni – è stata portata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo.

Non è ancora chiaro se i cani fossero randagi o semplicemente liberi anche se di proprietà: è questo l’oggetto degli accertamenti in corso da parte della Polizia Locale di Varese, intervenuta sul posto.