Cagnolino ucciso a Velate, il testimone: “Ho provato a salvarlo ma non ho fatto in tempo”

In tanti si ricorderanno di Vincenzo Maiolo, ex attaccante cresciuto nel Milan e che ha lasciato un segno indelebile in grandi piazze come Pro Sesto e Legnano. Lui però è nato a Varese e ha sempre abitato tra la Città Giardino e le valli del Varesotto. Questa mattina, suo malgrado, è stato protagonista di un episodio di cronaca: verso le ore 6 di oggi, martedì 23 luglio, un cagnolino è stato ucciso da tre cani di grossa taglia a Velate e Maiolo è intervenuto per provare a salvare il piccolo shih tzu.

«Abito nella piazzetta a Velate e verso le 6 ho sentito una donna urlare – spiega Maiolo -. Stavo dormendo e sono stato svegliato dalle grida della povera signora. Sono sceso in strada ma non ho fatto in tempo a salvare il piccolo cane. La signora aveva il guinzaglio spezzato in mano, con il bastone ho allontanato i tre cani ma uno di loro aveva ancora il piccolo Ettore (così si chiamava il cagnolino, ndr), in bocca. Non c’era sangue, non era sbranato, ma probabilmente gli è stata spezzata la schiena.Vedere la donna disperata e le sue nipotine piccole piangere a dirotto mi ha straziato l’anima».

«Conosciamo bene i cani – prosegue Maiolo – abitano in una villa qui vicino e purtoppo non è la prima volta che escono e assumono atteggiamenti aggressivi. Anche a me è accaduto una volta ma per fortuna ero con il mio amstaff che mi ha difeso».