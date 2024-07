Candiani e Pellicini: “Impegno del Governo per ripristino della strada tra Cadegliano e Avigno”

Parere favorevoli e impegno del governo per il ripristino della strada che collega le frazioni di Cadegliano e Avigno, interrotta dal 2014 a seguito delle frane causate dagli eventi alluvionali che colpirono il Comune di Cadegliano-Viconago.

«Questo – spiegano i parlamentari Stefano Candiani e Andrea Pellicini – è il risultato nostro impegno in parlamento. Negli scorsi giorni ci siamo confrontati, con il sindaco Almieri e con il provveditore alle opere pubbliche per la Regione Lombardia dr. Pacciani, al fine di giungere a una quantificazione delle risorse necessarie. Negli scorsi mesi ci siamo parecchio confrontati anche con le strutture ministeriali, sia per il ripristino delle opere rovinate dagli eventi alluvionali del 2023/24, sia per una ricognizione dello stato della viabilità nell’alto Varesotto che, in qualche situazione, come nel caso di Avigno, attende di essere sistemata da più di 10 anni. il ministro Salvini in persona se ne è interessato nei mesi scorsi incontrando il sindaco Almieri. Ora, dopo questa approvazione, marcheremo stretto le strutture preposte affinché, una volta stanziate le risorse, sia impiegato il minor tempo possibile per il ripristino».

«Questo è il governo del fare, che a partire dai piccoli investimenti nei comuni, per passare le grandi infrastrutture, vuole recuperare il tempo perso di tanti anni», concludono i parlamentari Candiani (Lega) e Pellicini (Fd’I), dopo l’approvazione all’unanimità da parte dell’aula della Camera dell’ordine del giorno numero 18.