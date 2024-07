Carabinieri in municipio a Galliate Lombardo nella prima mattina di mercoledì 17 luglio: l’attività ha visto l’accesso dei militari in Comune, e non è passata inosservata ai residenti.

Si tratta di indagini coordinate dalla Procura della repubblica di Varese. Come conferma il Procuratore Antonio Gustapane, all’attività sul territorio seguiranno comunicazioni per iscritto da parte delle forze dell’ordine che hanno operato nell’ambito delle indagini.

Il sindaco Carlo Tibiletti ha commentato: «Non ho niente da dichiarare. La magistratura farà il suo corso».