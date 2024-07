Castellanzese ai nastri di partenza, mister Cotta: “C’è curiosità”

Manca una settimana al raduno della Castellanzese, che si ritroverà giovedì 25 luglio allo stadio “Provasi” per il primo giorno della nuova stagione. Dopo una stagione di alti e bassi, terminata con la salvezza ai playout contro il Legnano, l’obiettivo in casa neroverde sarà quello di portare avanti un campionato di buon livello sotto la guida e l’esperienza dell’allenatore Corrado Cotta.

«La parola giusta è curiosità – spiega il mister -. I giocatori che siamo andati a prendere non sono delle scommesse ma devono confermarsi a questo livello. Dovremo evitare le sofferenze dell’anno scorso ma, grazie al lavoro del direttore Asmini, la squadra è stata composta con giocatori di categoria e la curiosità sta proprio nel lavorare per andare a formarla, mettere insieme i giocatori».

Tutto pronto quindi a Castellanza, agli ordini del mister, del preparatore atletico Stefano Faletti e del preparatore dei portieri Luca Morlin, per dare il via alla prossima stagione, con i primi impegni che sono già stati calendarizzati, a partire dall’ormai classica amichevole di inizio stagione con la Pro Patria. Il test contro i tigrotti sarà domenica 3 agosto al “Provasi”, mentre le avversarie successive saranno formazioni di Eccellenza: Leon, Ardor Lazzate, Rhodense e Oleggio.

Il calendario:

8 agosto (orario da definire): Leon-CASTELLANZESE, “Leon Arena”, via degli Atleti 1, Vimercate (Monza Brianza)

11 agosto, ore 11.00: Ardor Lazzate-CASTELLANZESE, centro sportivo “Gianni Brera” – via Laratta 1, Lazzate (Monza Brianza)

14 agosto, ore 10.30: Rhodense-CASTELLANZESE, campo sportivo, via Pirandello – Rho (Milano)

18 agosto: (orario da definire): Oleggio-CASTELLANZESE, stadio “Fortina e Zanoli”, via campo sportivo 9 – Oleggio (Novara)