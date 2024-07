Ciclista investito a Lonate Pozzolo in viale Ticino

Un ciclista è stato investito, poco dopo le nove di sera di oggi, martedì 16 luglio, in Viale Ticino a Lonate Pozzolo, all’incrocio con viale Po.

Sul viale di attraversamento del paese sono intervenute due ambulanze e un’automedica: Sono stati soccorsi un ragazzo di 16 anni e un’altra persona di 84.

Il ferito in condizioni più serie è stato portato all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

Solo pochi giorni fa sempre su Viale Ticino si era registrato un grave incidente con un motociclista coinvolto.