Come difendersi da truffe e furti, a Brusimpiano una serata sulla sicurezza per gli anziani e non solo

Il Comune di Brusimpiano organizza per giovedì 11 luglio alle 20 nella palestra comunale una serata informativa sulla prevenzione dei furti e delle truffe, rivolta a tutta la cittadinanza ma in particolare agli anziani.

“Insieme per una terza età sicura” è il titolo dell’incontro durante il quale saranno fornite informazioni e consigli sulla prevenzione dei furti e delle truffe illustrando le strategie utilizzate dai criminali e come difendersi. Per rendere più chiaro il tutto saranno presentati esempi di casi concreti che si sono verificati sul territorio.

Obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità e prevenire queste situazioni. La serata è aperta a tutti, in particolare alla terza età e alle famiglie con persone anziane.