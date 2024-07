Come raccontare le sfide tecnologiche e ambientali: a Tradate il workshop “STEAM in progress” per i docenti

La didattica STEAM e l’attenzione alla sostenibilità ambientale saranno al centro di un workshop di 30 ore aperto a docenti, educatori e operatori scolastici di tutti gli ordini e gradi.

È un appuntamento che si terrà presso il Centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradate i prossimi 10, 11 e 12 luglio. La proposta è della società cooperativa sociale Astronatura che ha invitato Federico Colombo docente presso l’Università Cattolica di Milano dove tiene i laboratori di Fisica sperimentale nella facoltà di Scienze della formazione primaria e si occupa di ricerca sulle metodologie STEAM e le relazioni tra Arte e Scienza.

Ed è proprio il docente a spiegare l’esperienza che propone nel workshop “STEAM in progress”

Il workshop “STEAM in progress” si terrà a Tradate dal 10 al 12 luglio presso il Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario del Parco Pineta. É un esperienza molto valida per insegnati, docenti ed educatori di ogni ordine e grado scolastico. È inoltre un opportunità per confrontarsi ed essere operativi per la rieducazione alla sostenibilità ambientale, nonché all’approccio di tutte le discipline scientifiche.

Cosa è la didattica STEAM e perché è così importante?

La didattica STEAM è un approccio transdisciplinare che permette alla scuola di costruire e realizzare vere competenze nei propri alunni, complemento fondamentale per poter essere cittadini consapevoli per il futuro. Ormai le sfide ambientali e tecnologiche sono sempre più multiformi. La didattica nelle nostre scuole non è in linea con queste esigenze, come può dimostrare l’ingente investimento che recentemente è stato effettuato dal Governo italiano al fine di innovare e rendere più inclusiva l’istruzione. D’altra parte la didattica STEAM è stata la più diffusa e quella che più ha inciso negli altri paesi.

– Quale sarà percorso che affronteranno i/le docenti che sceglieranno di partecipare?

I docenti faranno e impareranno cose e soprattutto dovranno mettersi in gioco. Oltre ad acquisire nuove competenze, parteciperanno attivamente con esempi e approfondimenti sul tema del cambiamenti climatico e dovranno anche realizzare un evento dedicato alle famiglie diventando i protagonisti di un progetto ben definito.

– Quanto dura il workshop? Alla fine viene rilasciato un attestato di partecipazione?

La durata è di 3 giorni e il corso è accreditato MIM. I docenti di ruolo possono iscriversi anche sulla Piattaforma SOFIA. Entro 7 giorni i partecipanti potranno scaricare l’attestato direttamente dall’area riservata di SOFIA.

Alla fine del workshop verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato riconosciuto in tutta Italia.

– È possibile pagare con la carta del docente? Cosa è incluso in questo prezzo?

Il prezzo del corso è di 200€ ed è acquistabile anche con la carta del docente.

Nel costo sono inclusi:

 La partecipazione al workshop

 I materiali del corso

 I pranzi del 10, 11 e 12 luglio

Maggiori informazioni sul sito https://www.astronatura.it/progetti/dettaglio/23-whorkshop-steam-in-progress—2024