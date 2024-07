Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona in assemblea per affrontare le nuove sfide con “unità e appartenenza”

Commercianti di Busto Arsizio e della Valle Olona in assemblea all’Idea Verde di Olgiate Olona, con il presidente Rudy Collini che ha voluto condividere i messaggi chiave del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, sottolineando l’importanza del commercio sia dal punto di vista economico che sociale.

Collini ha esortato gli imprenditori presenti a restare uniti, ribadendo che «insieme siamo in grado di superare ogni ostacolo». Durante l’assemblea, approvata all’unanimità, il presidente ha evidenziato il ruolo fondamentale dei negozianti come presidio delle città, rappresentando il 60% dell’economia italiana.

Progetti e Collaborazioni

Il presidente Collini, affiancato dal direttore Francesco Dallo, dal vicedirettore Alessandro Castiglioni e dalla vicepresidente Cristina Riganti, ha ringraziato il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e il vicesindaco, Manuela Maffioli, per il costante supporto attraverso il Distretto urbano del commercio. Ha inoltre espresso gratitudine per la soluzione trovata riguardo alla questione del mercato nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area della stazione Nord.

Collini ha anche lodato i Comuni della Valle per il loro lavoro di riqualificazione e attrattività turistica, in particolare in vista del Giubileo del 2025, valorizzando il tratto locale della via Francisca.

Il Simbolo di Appartenenza

Susanna Besozzi, vicepresidente con delega ai fiduciari, ha illustrato il progetto delle vetrofanie di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona. Questi adesivi rappresentano l’appartenenza all’associazione e offrono una garanzia ai clienti di professionalità e affidabilità, oltre a facilitare il dialogo e la collaborazione tra i commercianti.

Interventi Istituzionali

Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, ha riconosciuto il grande valore delle attività commerciali per la comunità di Busto Arsizio, sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’amministrazione e Confcommercio.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha affrontato la questione del mercato settimanale e ha assicurato che l’amministrazione farà del suo meglio per minimizzare i disagi causati dai lavori che interesseranno il piazzale dei Bersaglieri. Ha inoltre promesso miglioramenti per l’illuminazione pubblica e ha accennato ai piani per il prossimo Natale.