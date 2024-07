Cosa può imparare il PD dal successo laburista? Serata a Varese con Sensi, Quartapelle, Calcagno e Bussolati

Il 4 luglio scorso i laburisti inglesi hanno conquistato la maggioranza assoluta dei seggi alle elezioni legislative britanniche. Risultato che ha permesso alla sinistra di interrompere il lungo periodo di governi conservatori e di tornare al governo dopo 14 anni con il leader Keir Starmer.

Per meglio conoscere la parabola dei laburisti inglesi e per capire quale sarà l’effetto di questa vittoria sul nostro paese, il Pd con Samuele Astuti ha organizzato una serata dal titolo “La quarta via”, il titolo dell’instant book scritto da Filippo Sensi, Lia Quartapelle, Pietro Bussolati e Diego Calcagno è uscito nelle edicole martedì 9 e scaricabile gratuitamente dal web.

Gli autori saranno saranno presenti alla serata prevista per giovedì 14 luglio alle ore 20:45 alla festa de l’Unità della Schiranna (via vigevano 26 Varese). Sarà l’occasione per approfondire la tematica e capire cosa può esserci da imparare per il centrosinistra e il Partito Democratico da questo risultato.