A Varese torna la ruota panoramica: assegnata la concessione per l’estate 2025 alla Schiranna

È stata ufficialmente aggiudicata la concessione per l’installazione di una ruota panoramica in località Schiranna per il periodo compreso tra il 17 luglio e il 14 settembre 2025. Lo rende noto il Comune di Varese attraverso la determinazione dirigenziale, firmata dall’Area SUAP – Sportello Imprese.

L’aggiudicazione è avvenuta al termine di una procedura ad evidenza pubblica, avviata con la pubblicazione dell’avviso lo scorso 7 febbraio, sia sull’Albo pretorio comunale, sia sul profilo di committente dell’ente, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Entro la scadenza del 10 marzo 2025 sono pervenute due domande di partecipazione.

A seguito della valutazione delle proposte, l’Amministrazione ha stabilito di affidare la concessione all’operatore economico ritenuto idoneo a garantire l’installazione, la sicurezza e la gestione della ruota panoramica, nel rispetto dei criteri indicati nel bando.

L’iniziativa, già sperimentata con successo nelle scorse edizioni, mira a valorizzare il lungolago della Schiranna e a offrire un’attrattiva turistica e ricreativa per cittadini e visitatori, con una vista privilegiata sul lago di Varese e sui paesi circostanti.

L’ingresso alla ruota sarà a pagamento, secondo le tariffe che saranno comunicate prossimamente dall’ente gestore. Il Comune si riserva il monitoraggio delle attività per garantire il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.

A fine marzo ha riaperto anche il bar della Schiranna, con un nuovo gestore che si occuperà anche della piscina. Il nuovo operatore, Giulietta al Lago, ha una lunga esperienza nel settore. Il marchio, già presente con locali ad Arona, Desenzano, Como e Lenno, aggiunge così Varese alla sua rete di attività situate sulle sponde dei laghi di Como, Garda e Maggiore.