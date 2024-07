Crollo a villa Baragiola, preoccupazione tra gli abitanti. Il Comune: “Collasso previsto”

Ha destato preoccupazioni tra i residenti il crollo avvenuto nella serata del 10 luglio all’interno del comparto di villa Baragiola, ora in ristrutturazione, nel rione di Masnago a Varese.

Un edificio tra i più fatiscenti nei pressi di piazza Ferrucci è crollato, allarmando chi vi abita vicino. «In realtà, era nota la fragilità del muro perimetrale di uno degli edifici diroccati – spiegano dal Comune – e quindi un suo collasso era una possibilità, non certo programmata, ma possibile dopo che si era lavorato sulla vegetazione circostante che nei decenni era cresciuta intorno e dentro la costruzione, compromettendo radicalmente la struttura: per questo i lavori sono stati fatti in sicurezza e l’edificio tenuto sotto controllo» rassicura l’amministrazione.

Il crollo avvenuto ieri «Fa parte quindi delle eventualità di questo cantiere che lavora su edifici abbandonati da decenni – conclude la nota – E comunque non ha interessato parti di pregio del compendio».