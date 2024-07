Crugnola pigliatutto: vince il Roma Capitale davanti agli stranieri e allunga nel tricolore

Fine settimana perfetto per Andrea Crugnola. Il fenomeno varesino del rally fa “tombola” vincendo la classifica assoluta al “Roma Capitale” davanti agli specialisti stranieri che partecipano al Campionato Europeo (di cui la gara fa parte) e allungando nella classifica del tricolore assoluto.

Il pilota di Calcinate del Pesce bissa così il successo del 2023 – sempre con Pietro Ometto, la Citroen C3 del team FPF e le gomme Pirelli – sulle strade laziali confermando quello che tutti pensano nell’ambiente. Se Andrea avesse la forza (economica) di partecipare all’Europeo ERC avrebbe tutte le carte in regola per centrare anche quel titolo. Chissà se qualcuno se ne accorgerà una volta per tutte. (foto Acisport)

L’obiettivo principale di Crugnola era però quello di consolidare la leadership nel CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally di cui è bi-campione in carica. E anche questa missione è compiuta nonostante la grande resistenza di Simone Campedelli, secondo in classifica e secondo anche sul podio di Fiuggi. Al termine del rally, il pilota della Skoda ha accusato un distacco di soli 22″ (pochi considerando la lunghezza della gara, spalmata su tre giorni): in classifica generale Crugnola comanda ora con un vantaggio di 16,5 punti sul cesenate.

Perde invece terreno Giandomenico Basso che a Roma non si è mai inserito nei piani altissimi della graduatoria: alla fine è ottavo assoluto e quarto nel CIAR (dietro ad Abvelj). Terzo posto assoluto invece per lo spagnolo Llarena che ha avuto la meglio sull’italo-rumeno Tempestini, sul francese Franceschi e sul neozelandese Paddon, tutti impegnati nell’Europeo.

Tempestini era stato l’unico pilota a inserirsi davanti a Crugnola in classifica verso la metà della gara (eccetto la PS1 vinta a sorpresa da Aragno), dopo la sesta prova speciale. Poi Crugnola ha ripreso la vetta e non l’ha più lasciata sino al termine vincendo in tutto sette delle tredici prove speciali in programma. «Meglio di così era difficile fare. È stato un weekend tosto a livello psicologico ma in macchina io e Pietro siamo stati solidissimi, coadiuvati dal team che dietro alle quinte fa un lavoro incredibile. Sono contentissimo» ha detto Crugnola ai microfoni di Rallylink. Ora al termine del CIAR mancano due sole gare: il 1000Miglia di metà settembre e il Sanremo di metà ottobre.