Doppia sfida per Andrea Crugnola: il “Roma Capitale” vale per l’Italia e per l’Europa

Il Rally Roma Capitale è una medaglia con due facce, altrettanto rilevanti: la gara laziale che si disputa in piena estate, da qualche anno è valida sia per il Campionato Italiano (CIAR) sia per il Campionato Europeo (ERC) e permette ai concorrenti della serie tricolore di competere anche con tanti specialisti stranieri.

Con questa formula, nelle ultime due edizioni, il Roma Capitale è stata “preda” dei migliori piloti targati Varese: nel 2022 vinse infatti Damiano De Tommaso su Skoda Fabia con Giorgia Ascalone, nel 2023 invece toccò ad Andrea Crugnola conquistare il podio più alto con la Citroen C3 e con Pietro Ometto alle note. In assenza di DDT (che ha dovuto cancellare la stagione tricolore non per sua scelta), sarà ancora Crugnola la star della gara in programma tra venerdì 26 e domenica 28 luglio.

Il tre volte campione d’Italia ha riconquistato la vetta del CIAR con la recente vittoria al “Due Valli” e ha tutta l’intenzione di consolidare il primato nella gara laziale. L’obiettivo tricolore è senza dubbio il principale, più ancora della vittoria assoluta del “Roma Capitale”, ma l’occasione di primeggiare in un contesto internazionale è molto ghiotta: Crugnola vale senza dubbio un Europeo (e probabilmente anche un mondiale…), non ha mai avuto la possibilità “finanziaria” per una campagna continentale ma può dimostrare a tutti quanto la sua classe e la sua velocità avrebbero meritato altri palcoscenici in carriera.

I rivali nell’ERC sono gente del calibro del neozelandese Hayden Paddon (Hyundai), del francese Mathieu Franceschi (Skoda), del norvegese Mads Ostberg (Citroen) o dell’italo-rumeno Simone Tempestini (Skoda) che nel 2019 partecipò e vinse il Rally dei Laghi di Varese. Nel CIAR non cambiano i riferimenti poiché Crugnola dovrà vedersela soprattutto con Giandomenico Basso e Simone Campedelli: il primo è più pericoloso sulla gara secca, il secondo non ha ancora vinto ma è molto regolare ed è attualmente secondo in classifica.

Il Roma Capitale prevede 13 prove speciali a partire dalla Power Stage di venerdì sera all’ombra del Colosseo. Da sabato ci si sposta tra campagne, laghi e piccoli centri abitati nella zona di Fiuggi dove sono previsti i riordini e l’arrivo. Sei le PS del sabato, altrettante quelle della domenica quando la conclusione è prevista per le 17,15 dopo quasi 190 chilometri di tratti cronometrati: un impegno ben superiore rispetto alle distanze solitamente affrontate nel CIAR, uno stimolo in più per fare bene.