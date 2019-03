Da Tempestini a Marignan: tutti i vincitori del Rally dei Laghi 2019

È ormai un appuntamento fisso per i nostri lettori appassionati di rally: il giorno dopo la fine della gara motoristica più amata del Varesotto, celebriamo tutti i vincitori delle classifiche nel quale è articolato il “Rally dei Laghi”. Da Simone Tempestini, conquistatore della assoluta (di un soffio su un grande Giò Dipalma), ai vari Franzetti, Marignan e Agnello che hanno vinto la graduatoria dedicata alle auto più piccole.

Galleria fotografica Il Rally dei Laghi visto da Luca Roncari 4 di 12

Un omaggio doveroso ai tanti piloti e navigatori che animano la gara anche dopo il transito dei “big”. E in una gara come quella di quest’anno, non sono pochi gli equipaggi outsider che – azzeccando la scelta delle gomme – si sono affacciati anche nelle parti alte della classifica assoluta come è accaduto per Pizio, che ha chiuso 12° con una vettura R2B, oppure come Franzetti, 14° con una N3. Emozionante il confronto in S1600 con il “Trofeo Saredi” finito nelle mani dei fratelli Maran, scatenati nel pomeriggio e finiti davanti a Fusetti per appena sei decimi.

Con questo articolo concludiamo il lungo racconto della 28a edizione del “Laghi” che il nostro giornale ha seguito con una serie di articoli, di fotogallery (le trovate allegate al pezzo oppure CLICCANDO QUI) e soprattutto con il liveblog diventato un classico per tutti i tifosi che vogliono seguire la gara in tempo reale. Quest’anno sono stati oltre 13mila i singoli lettori che si sono collegati con il racconto multimediale, per oltre 22mila visite e con ben 1.376 ore di diretta visualizzate. Un lavoro che abbiamo affrontato insieme al Gruppo Clericiauto, che è stato partner di VareseNews nella circostanza.

Tempestini (foto L. Roncari)

CLASSIFICA GENERALE FINALE

1) Simone TEMPESTINI – Sergiu ITU (Hyundai I20 R5); 2) Giò Dipalma – “Cobra” (Skoda Fabia R5) a 2″0; 3) Simone Miele – Roberto Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 23″1; 4) Damiano De Tommaso – Giorgia Ascalone (Skoda Fabia R5) a 1’35″5; 5) Mauro Miele – Luca Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’09″0.

CLASSE WRC

1) Simone Miele – Roberto Mometti (Citroen Ds3)

CLASSE S2000

1) Andrea Spataro – Pietro D’Agostino (Peugeot 207); 2) Riccardo Pederzani – Edoardo Brovelli (Peugeot 207) a 14″6; 3) Luca Daverio – Roberto Conti (Peugeot 207) a 1’40″0

I fratelli Maran (Foto M. Losi)

CLASSE S1600

1) Vanni Maran – Lorenzo Maran (Fiat Punto); 2) Massimo Fusetti – Clarissa Chiacchella (Renault Clio) a 0″6; 3) Kim Antonietti – Eros Beretta (Renault Clio)

CLASSE K10

1) Davide Turetta – Alessandro Rossi (Peugeot 106); 2) Jurgen Hohlheimer – Karsten Schneider (Fiat Punto) a 12’47″5

CLASSE A7

1) Luca Fredducci – Clarissa De Rosa (Renault Clio); 2) Dario Canuto – Andrea Foletti (Renault Clio) a 2’23″9; 3) Massimiliano Longhi – Andrea Bernardi (Renault Clio) a 3’13″1

CLASSE A6

1) Valerio Rossini – Manola Ciceri (Peugeot 106)

CLASSE A5

1) Sergio Brambilla – Sara Brambilla (Peugeot 106); 2) Mirko Lanci – Mattia Pozzoli (Peugeot 106) a 4’38″0 ; 3) Corrado Pellizzaro – Pierluigi Pozzoli (Fiat Panda) a 11’24″8

CLASSE A0

1) Christian Cavalli – Sara Poletti (Fiat Panda)

CLASSE R5

1) Simone Tempestini – Sergiu Itu (Hyundai I20); 2) Giò Dipalma – “Cobra” (Skoda Fabia) a 2″0; 3) Damiano De Tommaso – Giorgia Ascalone (Skoda Fabia) a 1’35″5

CLASSE R3C

1) Alessandro Ripoli – Daniele Bruna (Renault Clio); 2) Maurizio Guzzi – Roberto Buffon (Renault Clio) a 1’55″7

CLASSE R3T

1) Kim Daldini – Daniele Rocca (Renault Clio)

Pizio e Cecchetto (foto di D. Venegoni)

CLASSE R2B

1) Mattia Pizio – Davide Cecchetto (Peugeot 208); 2) Daniele Servidio – Matteo Olivo (Peugeot 208) a 2’43″8; 3) Loris Battistelli – Marco Stocchetti (Peugeot 208) a 4’24″3

CLASSE N4

1) Stefano Serini – Giulia Casellato (Mitsubishi Evo IX); 2) Daniele Martinelli – Thomas Toniolo (Ford Sierra CW) a 4’21″9

CLASSE N3

1) Roberto Franzetti – Antonella Caravati (Renault Clio); 2) Vito Imperiale – Loretta Tedesco (Renault Clio) a 1’29″3; 3) Gaetano Mazzetti – Maria Landolina (Renault Clio) a 1’33″9

CLASSE N2

1) Matteo Marignan – Luca Marchesi (Peugeot 106); 2) Rosario Iannello – Monica Ferrari (Peugeot 106) a 2’38″7; 3) Luca D’Alberto – Nicole Arata (Peugeot 106) a 2’53″8

CLASSE N1

1) Salvatore Agnello – Anna Chinnici (Peugeot 106)

UNDER 25

1) Tempestini; 2) De Tommaso; 3) Pederzani

OVER 55

1) M. Miele; 2) Mazzetti; 3) Canuto

TROFEO CLIO R3

1) Daldini

TROFEO CLIO N2

1) Imperiale; 2) Mazzetti; 3) Secchi

SCUDERIE

1) La Superba (De Tommaso / Spataro / Daldini); 2) Valcuvia Corse (Guzzi / Ciconte / Statti); 3) ABS Sport (Albrigoni / Iannello / Rossini)

RALLY STORICO

1) Andolina- Moro (Lancia Delta Hf); 2) Corbellini-Corbellini (Ford Sierra Csw) a 1’18”6; 3) 3) Vasino-Melani (Porsche 911) a 2’23”1

REGOLARITA’ A MEDIA

1) Gandolfo – Giammarino (Innocenti Mini Cooper) pt.343; 2) Bonfante – Giacobino (Opel Corsa) pt. 418; 3) Magnoni – Boracco (Lancia Fulvia HF) pt.511