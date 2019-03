Tutto il “Rally dei Laghi” in diretta su VareseNews

È il più grande spettacolo motoristico della provincia di Varese e da 28 anni non manca di attrarre migliaia di appassionati nelle sedi di partenza e arrivo e – soprattutto – sulle strade delle valli del nord del territorio. Il “Rally dei Laghi” è un appuntamento immancabile per gli appassionati di motori e di sport in generale e anche quest’anno avrà largo spazio sul nostro giornale sia con articoli e immagini, sia con il liveblog che ci permette di raccontare in diretta l’intera gara fin dai giorni precedenti al via. Il live è interattivo e ospita anche i contributi dei lettori: per intervenire si può scrivere nello spazio commenti, oppure si possono utilizzare gli hashtag #direttavn e #rallydeilaghi2019 su Twitter e Instagram. L’intero reportage su VareseNews è offerto dal gruppo Clericiauto che in provincia ha sedi a Varese, Induno Olona e Saronno.