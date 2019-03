Tempestini, esordio super: vince il “Laghi” per due secondi

Appena due secondi, dopo oltre 70 chilometri e 53 minuti abbondanti di prove speciali: tanto è bastato a Simone Tempestini per vincere il 28° Rally dei Laghi, gara alla quale ha partecipato per la prima volta e nella quale ha piegato di un soffio la resistenza del campione uscente, Giò Dipalma.

Galleria fotografica Rally dei Laghi - La PS1 Valganna-Alpe Tedesco 4 di 24

Bravissimo, davvero, il malnatese alla guida della Skoda Fabia R5: ha comandato la classifica nelle prime due speciali, ha rosicchiato secondi al rivale dopo aver subito il sorpasso, ma alla fine si è dovuto arrendere a testa altissima a Tempestini, 24enne nato a Treviso ma da tanti anni attivo in Romania. Mica uno qualunque, visto che il pilota delle Hyundai I20 numero 6 ha già in carniere due titoli mondiali – quello Junior e quello di Wrc3 – ottenuti nel 2016. E si sta preparando al ritorno nell’iridato in Wrc2, categoria nella quale è già stato protagonista.

Insomma, il “Laghi” ha incoronato un campione vero, capace anche di sfatare un tabu: negli ultimi anni i piloti “forestieri” hanno sempre faticato contro la pattuglia varesotta, formata nei tempi recenti da ragazzi davvero arrembanti. E per questo, difficili da piegare. Un altro esempio è Simone Miele, terzo all’arrivo e dominatore nel pomeriggio con la sua Fiesta Wrc dopo una mattina sfortunata: Miele e molti altri sono stati penalizzati dalla scelta delle gomme (quelle da asciutto) e hanno pagato caro la pioggia non forte ma comunque presente sulle prime tre prove. Una disdetta doppia per chi ha sbagliato, visto che il rally moderno è scattato con un certo ritardo e – lo si sapeva, ma forse non è stata una scelta azzeccata – dietro alle vetture della regolarità e del rally storico. Senza quella attesa, i piloti (parliamo delle prime posizioni almeno) avrebbero trovato asfalto asciutto e la classifica sarebbe probabilmente diversa. Ma è lo stesso Miele a sottolineare che ciò fa parte del gioco.

Il cognome Miele tra l’altro ricorre due volte tra i primi, perché anche il veterano Mauro (padre di Simone) si è ben comportato chiudendo al quinto posto, alle spalle di un altro giovane varesino rampante, il brebbiese Damiano De Tommaso, campione in carica dell’italiano Junior. Per lui come per Dipalma, purtroppo, c’è l’incognita futuro: con poco budget, anche i talenti rischiano di rimanere inespressi. Niente da fare invece per due esperti leoni come Beppe Freguglia (settimo ma sempre di rincorsa, dietro a Potente) e Pippo Pensotti: quest’ultimo è stato il primo ritirato della corsa per una picchiata alla ruota posteriore sinistra che ha riportato un danno irreparabile.

28° RALLY DEI LAGHI

Classifica finale: 1) Tempestini-Itu (Hyundai I20 R5); 2) Dipalma-Cobra a 2″0 (Skoda Fabia R5); 3) S. Miele-Mometti a 23″1 (Citroen Ds3 Wrc); 4) De Tommaso-Ascalone a 1’35″5 (Skoda Fabia R5); 5) M. Miele-Beltrame a 2’09″00 (Skoda Fabia R5).

RIVIVI IL LIVE DEL RALLY DEI LAGHI