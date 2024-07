Cuori in piazza torna a settembre a Busto Arsizio. Iscrizioni ancora aperte

La terza edizione dell’evento solidale Cuori in piazza, che offrirà una grande vetrina al mondo del volontariato cittadino e promuoverà la cultura del dono, si terrà l’8 settembre o, in caso di maltempo, il 22 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 circa.

Organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Royal Time, l’iniziativa si svolgerà per le principali vie e piazze del centro (piazza Santa Maria, piazza San Giovanni, via Milano, via Cardinal Tosi, via San Gregorio, anche in forse piazza Trento e Trieste).

Al momento hanno aderito circa 40 associazioni di volontariato ed enti del terzo settore che operano sul territorio: chi non avesse ancora aderito, ma fosse interessato a partecipare ,può inviare il modulo (pubblicato in allegato) alla mail volontariato@comune.bustoarsizio.va.it

La stessa mail può essere utilizzata per richieste di informazioni o adesioni al progetto “Cresciamo insieme” che sarà ulteriormente valorizzato nell’ambito della giornata anche con la presenza dei commercianti accanto all’ente con cui hanno stretto accordi di collaborazione. (vedi: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/item/13894-commercio-e-volontariato-crescono-insieme)

“Stimiamo di arrivare a 60 associazioni che collocheremo nelle vie e piazze in base all’area di intervento (minori, anziani, disabili, ecc) per facilitare i cittadini interessati alle diverse tematiche – ha affermato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni -. Ogni area sarà animata con piccoli eventi (ad esempio il burraco nell’area anziani), ci saranno poi due stand istituzionali per promuovere la campagna affidi e il progetto Fili urbani che coinvolge giovani, anziani e disoccupati”. “Sarà presente all’evento uno special guest, che avrà il compito di attirare l’attenzione sulla necessità di avvicinare alle associazioni nuovi volontari, sarà una persona di successo che rappresenta anche un esempio di dedizione verso il prossimo: lo dobbiamo alle associazioni che sono in difficoltà perché non possono contare su nuovi volontari” – ha continuato Reguzzoni.

La manifestazione, a oggi, prevede la seguente scaletta:

Mattina

la Messa della solidarietà e le campane della pace.

Pranzo

il Pranzo del Cuore – organizzato dalla Protezione civile Augustus – in piazza Vittorio Emanuele, per i volontari degli enti.

Pomeriggio

il Busto’s Got Talents Kids dedicato ai giovani talenti, preceduto dall’esibizione della band del Cdd Belotti Pensa

la sfilata del valore con la rappresentanza delle forze dell’ordine e del Moto Club,

Premio del Cuore che vedrà la premiazione di un’associazione che si sarà distinta per attività nel campo dell’innovazione – comunicazione – territorio (candidature sempre alla mail volontariato@comune.bustoarsizio.va.it).