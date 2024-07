Da Regione Lombardia 1,5 milioni di euro agli eventi sportivi: 57 mila euro in provincia di Varese

Approvato lo scorrimento della graduatoria del bando di Regione Lombardia a ‘Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo’, che ha avuto una dotazione finanziaria pari ad euro 1.550.000 euro.

Le risorse disponibili per quest’ultimo trimestre sono state pari a: 450.000 euro e sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o dilettanti realizzati in Lombardia. Il periodo interessato è quello compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024.

“Con questo strumento Regione Lombardia sostiene il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche”. Così ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani .

“Risorse fondamentali – ha aggiunto – che confermano l’attenzione di Regione a tutte le attività sportive, ritenendole occasioni ideali per la promozione del territorio, dell’attività fisica e, soprattutto, momenti indispensabili di crescita e condivisione: elementi imprescindibili per lo sviluppo di una società sana ed inclusiva.

In provincia di Varese verranno finanziate le seguenti società sportive:

– Società sportiva dilettentistica Canottieri Corgeno – Campionati italiani di società – Gran Premio giovani, Trofeo delle Regioni – Meeting nazionale allievi cadetti e master – Vergiate, 20.000 euro.

– Società ciclistica Carnaghese Asd – 52° Gran Premio industria commercio artigianato Carnaghese – Carnago, 12.100 euro.

– Asd Roma Pallavolo – XX^ edizione Trofeo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia – Busto Arsizio, 14.911 euro.

– Società canottieri Varese Asd – Festival dei giovani Gian Antonio Romanini 2024 – Varese, 10.000 euro.