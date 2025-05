Musica nell’aria: il quintetto di ottoni dell’Accademia del teatro alla Scala in concerto a Busto Arsizio

Nell’ambito della rassegna “Musica nell’aria”, sostenuta da Regione Lombardia e realizzata in collaborazione con Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio si esibirà il Quintetto di ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala. Il concerto che si terrà a Busto in Via Boccaccio, 61, sarà preceduto da una guida all’ascolto a cura del musicologo Giuseppe Califano.

Il programma prevede arrangiamenti per ensemble da camera di celebri brani di compositori quali Beethoven, Gershwin, Debussy, Bernstein, Morricone, Šostakovič e Wagner, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e accessibile.

L’evento è a ingresso libero e gratuito e rappresenta un’opportunità per avvicinare la cittadinanza alla musica di qualità in un contesto urbano.

Mercoledì 4 giugno 2025, ore 17.30

Busto Arsizio (Va), Via Boccaccio, 61

Quintetto di ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala