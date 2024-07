Davide Alviti è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese

Si sblocca in entrata il mercato della Pallacanestro Varese anche per la quota italiana. Dopo aver perso Moretti e con Woldetensae che ha scelto Napoli come nuova avventura, ai piedi del Sacro Monte arriva un Azzurro di caratura: Davide Alviti.

Un colpo a sorpresa – anche per il comunicato arrivato nel pomeriggio di domenica 7 luglio – per la società biancorossa, che si assicura le prestazioni di uno dei migliori italiani in circolazione.

Classe 1996, nato ad Alatri e cresciuto all’Eurobasket Roma, arriva da Trento dopo due stagioni all’Olimpia Milano. A Varese avrà un ruolo di rilievo, in attesa che si completi il roster e che arrivi la fondamentale risposta di Nico Mannion.

Pallacanestro Varese annuncia l’avvenuto ingaggio di Davide Alviti che indosserà la canotta biancorossa a partire dalla prossima stagione sportiva. Alviti è un’ala di riconosciuto valore che ha alle spalle oltre 130 presenze in LBA disputate con le maglie di Roma, Treviso, Trieste, Milano e Trento, squadra in cui ha militato lo scorso anno raggiungendo Final Eight di Coppa Italia e playoff.

Matteo Jemoli, Assistente General Manager Pallacanestro Varese: «Siamo molto contenti della firma di Davide. Per caratteristiche tecniche e per il suo modo di stare in campo sarà senza dubbio un’aggiunta importante nel nostro roster. Oltre al tiro da 3 punti e al suo dinamismo, sarà sicuramente utile in molti aspetti del gioco e crediamo sia un ottimo fit per il nostro sistema. Gli diamo il benvenuto e non vediamo l’ora di accoglierlo a Varese».

La carriera di Davide Alviti

Cresciuto nelle giovanili di Eurobasket, fa il suo esordio in Serie A con la maglia della Virtus Roma il 16 marzo 2014 nella sfida persa dai suoi contro l’Olimpia Milano. Nella stagione 2015-2016 va a giocare in A2; prima Mantova, poi Tortona e Imola, formazione dove sfodera un’ottima stagione da 12.3 punti e 5.7 rimbalzi di media a partita. Tra il 2018 ed il 2020 è a Treviso: il primo anno conquista la promozione in Serie A giocando da protagonista; il secondo aiuta i suoi a mantenere la massima serie con ottime percentuali, soprattutto da 3 (44.2%). Nonostante questo, nel 2020-2021 si trasferisce a Trieste. Agli ordini di coach Dalmasson (assistito dal “nostro” Marco Legovich), Davide si rende protagonista di una stagione da favola che gli vale la chiamata da Milano nel 2021-2022. In maglia Olimpia rimane due anni vincendo due Scudetti ed una Coppa Italia e facendo il suo esordio in Eurolega. Terminata l’esperienza milanese, lo scorso anno, veste la maglia di Trento, chiudendo la stagione a 10.4 punti (40% da 3) e 3.3 rimbalzi di media a gara.

Alviti ha vestito anche la canotta di Italbasket in 8 occasioni, partecipando alle partite di qualificazione agli Europei del 2022.