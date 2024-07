Dissequestrata l’auto coinvolta nell’indagine per contrabbando di gasolio a Zenna

Il primo passo è stato compiuto pochi giorni dopo l’applicazione della misura seguita al fermo di un cittadino italiano in entrata in Italia con un “pieno“ contestato: 140 litri di gasolio che il conducente aveva nel baule dell’auto. (l’immagine è di repertorio e non si riferisce ai quantitativi di gasolio trovati e sequestrati)

Beni per un valore non elevato, ma che andava dichiarato, e che pertanto hanno fatto scattare non solo la denuncia per contrabbando bensì pure i sequestri: il carburante presente nel baule della vettura, ma anche la stessa auto.

«Dopo averne fatta richiesta, nei giorni scorsi abbiamo ottenuto il dissequestro dell’auto», ha spiegato l’avvocato varesino Gianpiero Maccapani che difende il cittadino accusato, residente nel Luinese.

Ora il procedimento a carico del denunciato per contrabbando prosegue, ma per lo meno il fermato da Finanza e Agenzia delle Dogane potrà tornare ad utilizzare la propria vettura non più considerata dalle autorità «corpo del reato».