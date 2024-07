Contrabbando, al valico di Zenna sequestrati 140 litri di gasolio

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, in collaborazione con i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Varese-Sezione Operativa Territoriale di Luino, nel primo semestre di quest’anno, hanno intensificato l’attività̀ di vigilanza economico-finanziaria del confine, anche in orario notturno, presso i valichi di Zenna e Fornasette.

Sono state portate a termine diverse operazioni di servizio. In materia di circolazione transfrontaliera dei capitali, è stata intercettata valuta non dichiarata, in entrata in Italia, per oltre 70.000 euro.

In materia di contrasto al contrabbando, le violazioni contestate hanno comportato il sequestro complessivo di 13 autovetture.

Al valico di Zenna è stato, inoltre, effettuato un sequestro di 140 litri di gasolio a carico di un cittadino italiano, resosi responsabile dei reati di contrabbando ed evasione dell’IVA e delle accise sui prodotti energetici, con conseguente segnalazione alla competente Procura della Repubblica e sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto.