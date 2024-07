Doppia promozione in Questura a Varese: avanzamenti di carriera per Iodice e Passoni

Nel corso dell’ultimo Consiglio di amministrazione per il Personale della Polizia di Stato tenutosi il 16 luglio 2024, sono stati decisi meritati ed importanti avanzamenti di carriera per due funzionari in servizio presso la Questura di Varese.

Il Vicario del Questore, Dott. Paolo Iodice ha ottenuto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato che gli consentirà quindi di ricoprire in altra Provincia l’incarico di Questore o di Comandante di Compartimento regionale di specialità (come la Stradale, la Ferroviaria o la Polizia di Frontiera) oppure di Dirigente Ministeriale. Classe ’68, napoletano, il Dott. Iodice ha alle spalle una lunga carriera costruita in prima linea nella lotta alla criminalità dirigendo numerosi Commissariati della provincia di Napoli per poi approdare ad Avellino dove, da Dirigente della Squadra Mobile, è chiamato ad affrontare la sanguinosa faida ultratrentennale tra il Clan Graziano e il Clan Cava coordinando inoltre ingenti sequestri patrimoniali a carico di alcuni emissari del sodalizio dei Cava, successivamente definitivamente confiscati. Nel 2018 riveste per la prima volta l’incarico di Vicario del Questore presso la Questura di Crotone, dove rimane per cinque anni. Nel 2023 è assegnato alla Questura di Varese, sempre con l’incarico di Vicario, dove dà impulso all’attività di Polizia coordinando i più complessi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica sul territorio provinciale.

Promozione anche per la Dott.ssa Silvia Passoni che consegue la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato. Di origine varesina, laureata a Milano, dopo la frequentazione a Roma del corso per funzionari della Polizia di Stato tra il dicembre 2004 e il dicembre 2006, entra in servizio effettivo nel gennaio 2007. Ricopre incarichi prima presso la Questura di Novara e poi presso la Questura di Torino. Nel novarese ha assunto l’incarico di Dirigente della Digos e della Squadra Mobile e successivamente è trasferita a Torino, sempre presso la Squadra Mobile, con l’incarico di Responsabile della Sezione Criminalità Organizzata. Nel maggio 2020, arriva a Varese dove continua ad occuparsi di Polizia Giudiziaria dirigendo per quattro anni la Squadra Mobile, coordinando complesse indagini in materia di violenza di genere e stupefacenti e conseguendo brillanti risultati nell’ambito del contrasto al fenomeno dello spaccio in ambito boschivo. Dal primo luglio, in previsione della promozione dirige la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Ad entrambi i Dirigenti il Questore della provincia di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha rivolto i più sentiti Auguri per il proseguo della loro brillante carriera.