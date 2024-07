Droga, furti e guida in stato di ebbrezza: un venerdì movimentato per la Polizia di Busto Arsizio

Spaccio in centro a Busto Arsizio, blitz della Polizia di Stato. Gli agenti nel corso di alcuni controlli hanno notato delle persone sospette all’esterno di un bar lo scorso venerdì 5 luglio.

Dopo un appostamento hanno fermato il presunto pusher, un cittadino extracomunitario di 24 anni irregolare sul territorio trovato in possesso di 110 euro in banconote di ingiustificata provenienza. Un altro soggetto, invece, aveva in tasca alcuni grammi di hashish.

Individuato il domicilio dello straniero, un monolocale a qualche centinaio di metri dalla piazza, e sottoposto a perquisizione, sono stati sequestrati ulteriori 40 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente pronti per la vendita.

L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stata avviata nei suoi confronti la procedura di espulsione.

Durante la serata dello stesso giorno la Volante del Commissariato ha fermato un individuo che si aggirava in maniera sospetta e cercava di passare inosservata per evitare un possibile controllo.

Identificato come un sedicenne, già gravato da alcuni precedenti, veniva trovato in possesso di una borsa con all’interno un costoso computer portatile, provento di furto. Gli operatori hanno rintracciato e restituito la refurtiva al legittimo proprietario, mentre hanno provveduto a denunciare il minore per il reato di ricettazione.

Più tardi, intorno alle quattro, la Volante è intervenuta in via Quintino Sella dove un’auto fuori controllo era andata a sbattere contro altre vetture parcheggiate lungo la via, danneggiandole gravemente. Il guidatore, un cittadino extracomunitario di 29 anni, è stato trasportato in ospedale e dimesso con prognosi di pochi giorni. Sottoposto all’alcoltest, gli operatori hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al tollerato. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di alterazione. Gli è stata inoltre contestata la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria sull’auto, che è stata sequestrata.