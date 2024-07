Erasmus Plus, un’esperienza all’estero per ragazze e ragazzi delle scuole di Varese

Tre o quattro mesi all’estero, mettendosi subito alla prova nel mondo del lavoro e aumentando le competenze linguistiche: una bella occasione per ragazze e ragazzi di sette scuole superiori della provincia di Varese, grazie a “Erasmusplus Vet”, con una rete tra gli istituti e con il sostegno delle associazioni commercianti Ascom e di Uniascom.

Esperienza di più mesi rivolta ai neodiplomati, con un contributo economico importante: «I ragazzi – spiega Sonia Serati, una delle responsabili degli istituti coinvolti insieme a Liliana Rosselli – saranno completamente spesati per quanto riguarda l’alloggio, il viaggio è pagato, riceveranno un “pocket money” per le spese immediate come i trasporti», con un valore di 1000/750 euro, a seconda che si venga selezionati per i soggiorni da 122 o da 92 giorni.

Dove?

Gli studenti potranno candidarsi per quattro destinazioni, che corrispondono alle quattro maggiori aree linguistiche d’Europa occidentale: a Malta (per l’ingelese), a Berlino per il tedesco, a Marsiglia per il francese, a Valencia per lo spagnolo.

Sette le scuole della provincia coinvolte: il “Dalla Chiesa” di Sesto Calende, il “Daverio Casula” d Varese, il “Galileo Galilei” di Laveno Mombello, l’Isis Valceresio di Bisuschio, l’Is Zappa di Saronno e due istituti gallaratesi, l’Is Falcone e l’Is Gadda-Rosselli.

«Sarà un’esperienza all’estero che sarà unica per loro, un bagaglio che si porteranno dietro per tutta la vita» dice Lino Gallina, segretario generale Uniascom Confcommercio provincia di Varese, che sottolinea come le associazioni commercianti Ascom abbiano aderito con entiusiasmo: «Lo riteniamo un dovere sociale, di dialogo con tutti gli stakeholder, e la scuola è uno dei principali luoghi di confronto, perché dalla scuola escono le giovani leve che si affacciano al mondo del lavoro».

«È un’pportunità enorme per accostarsi alle scuole e far capire che Ascom c’è, per far uscire i ragazzi dalla loro comfort zone e far mettere a disposizione le loro competenze» aggiuge Paolo Besacchi, presidente del Gruppo Giovanni imprenditori Confcommercio. «Per i ragazzi è una possibilità di andare in un ambiente sicuro a formare le loro capacità». Ma non solo: «Potranno portare poi qui competenze estere che magari oggi non abbiamo».

Il progetto ha richiesto tre anni per andare in porto, sottolinea Gianfranco Ferrario, direttore Ascom Confcommercio Gallarate-Malpensa. «Quella di quest’anno è una iniziativa che non rimarrà unica, perché la ripeteremo per i prossimi sette anni, manderemo centinaia di ragazzi all’estero»

E non solo: la rete della provincia di Varese sarà anche Progetto pilota a livello nazionale.

A chi è rivolto l’Erasmus Plus Vet?

Sonia Serati, in rappresentanza di dirigenti e professori degli istituti coinvolti, spiega che ci sono 22 posti, rivolti a neodiplomati, residenti Regione Lombardia, nelle sette scuole del consorzio, a cui è richiesta competenza linguistica B1 (ma se non è certificata verrà verificata in sede di colloquio).

I dilomati in Attività ricettive potranno trovare un posto in sala, accoglienza o cucina. Quelli diplomati in Turismo presso uffici turistici locali o aziende di servizi. Quelli diplomati in Amministrazione finanza e marketing avranno posti amministrativi presso aziende.

Diciannove borse prevedono soggiorni di quattro mesi (122 giorni), tre borse prevedono tre mesi (92 giorni).

Come candidarsi

Le candidature si chiudono al 20 luglio, le domande vanno inviate a confcommercio@erasmusaccreditation.com con allegato curriculum Europass Cv, documento d’identità, eventuale copia di ISEE inferiore a 14.420 (è previsto un punteggio aggiuntivo in graduatoria per chi rientra nelle “fewer opportunities”). Le indicazioni valide e complete sono sul sito confcommerciovarese.it, si possono chiedere info a sonia.serati@scuola.istruzione.it o liliana.rosselli@scuola.istruzione.it .

Alla prima settimana di settembre (2-4 settembre) ci sarà selezione candidati a settembre, poi arriverà la graduatoria al 6 settembre, per arrivare alla partenza prevista tra il 30 settembre e il 2 ottobre.

“Mettevi in gioco”

È una gran bella occasione per mettersi in gioco, avendo anche un’organizzazione alle spalle. Per questo da Serati arriva anche un appello a tutti i ragazzi e le ragazze perché ci provino: «Spesso ragazzi con meno opportunità, che non hanno certificazioni linguistiche, si sentono esclusi a priori. E invece Erasmus vuole dare opportunità a tutti». In sede di colloquio si valuta la competenza linguistica ma anche le motivazioni di ognuno. E cosa c’è di meglio che mettersi alla prova con un soggiorno in una città straniera, già a diciotto-diciannove anni?