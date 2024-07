Esce “I nostri passi” della gallaratese Elena Saltini: un viaggio tra emozioni e paesaggi liguri

Nel suo primo romanzo, “I nostri passi” (Pav Edizioni), Elena Saltini ci guida attraverso un viaggio emozionante e riflessivo. La protagonista, Margareth, è una giovane donna che si trova a confrontarsi con una relazione di coppia ormai spenta. Per evadere dalla sua realtà dolorosa, decide di prendersi una pausa e trascorrere qualche giorno in Liguria, dove incontra per caso Alina e Carlo. Questo trio instaura un legame profondo, fatto di racconti personali e di scoperte inaspettate.

Uno degli elementi centrali del romanzo è un mazzo di carte trovato casualmente, le cui figure – un lupo, un orso e un bradipo – rivelano aspetti nascosti dei tre protagonisti. Attraverso queste carte, Saltini esplora i sentimenti più profondi e le dinamiche psicologiche complesse che caratterizzano le vite dei suoi personaggi.

I temi affrontati ne “I nostri passi”

“I nostri passi” affronta temi delicati e attuali come la manipolazione psicologica, la dipendenza affettiva e la dipendenza dal gioco, argomenti ancora poco discussi ma di grande rilevanza. L’autrice descrive anche la paura d’amare, spesso radicata in difficili rapporti con figure paterne. Questi temi vengono trattati con una narrazione leggera e avvincente, che mantiene alta la tensione e invita alla riflessione.

Lo sfondo ligure

Il romanzo è ambientato in una Liguria soleggiata e ricca di fascino, i cui paesaggi e profumi fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti. La narrazione cattura l’essenza della primavera inoltrata, in sintonia con il periodo estivo, offrendo al lettore non solo una lettura piacevole ma anche uno spunto di riflessione.

Chi è l’autrice

Elena Saltini, cittadina gallaratese con una passione per la scrittura, ha trovato il coraggio di mettere su carta le sue idee e i suoi sentimenti. Il suo interesse per la psicologia e le discipline olistiche traspare nelle sue descrizioni dettagliate e nei personaggi complessi che popolano il romanzo. Con “I nostri passi”, Saltini esordisce nel mondo letterario con una storia che promette di lasciare un segno indelebile nei cuori dei lettori.

Per chi cerca una lettura estiva che unisca emozione, introspezione e la bellezza dei paesaggi italiani, “I nostri passi” è il romanzo perfetto. Elena Saltini ci regala una storia avvincente che, tra una riflessione e l’altra, ci invita a esplorare le profondità dell’animo umano.