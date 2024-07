Estate alla Fondazione Molina di Varese: musica e iniziative

La musica unisce, valorizza e crea legami: i weekend del mese di luglio alla Fondazione Molina saranno caratterizzati da tanta e bella musica proposta dal nostro servizio animazione e dai volontari. Non solo: la Fondazione ospiterà due talenti musicali per rafforzare ancora di

più la partecipazione dei giovani alla vita in RSA.

Sabato 13 luglio: Vincenzo Santovito (nella foto), giovane cantautore, ha partecipato durante la sua carriera musicale a diversi contest online, talent televisivi fino a “Sanremo Giovani”; ai nostri Ospiti dedicherà un secondo concerto con brani inediti e cover più famose della storia della musica italiana (il musicista si è già esibito in Fondazione all’inizio dell’anno).

Sabato 20 luglio: sarà in Fondazione Andrea (all’anagrafe Andrea Pasqualini), cantautore pop dance con influenze disco anni ’80. Con le sua musica proporrà temi molto attuali e di riflessione soprattutto per le giovani generazioni.

Tutti gli appuntamenti musicali si terranno nel parco della Fondazione Molina alle ore 15.30; in caso di maltempo i concerti si terranno nel salone teatro della struttura.