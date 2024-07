Evade dai domiciliari per raggiungere la madre: arrestato a Castiglione Olona

Non si trovava a suo agio in un campo rom veneto dove era stato messo agli arresti domiciliari per reati contro la persona. Così un uomo di 42 anni originario della provincia di Varese (Tradate) è evaso. E ha trovato riparo dalla madre che risiede a Castiglione Olona dove l’hanno trovato i carabinieri, che l’hanno arrestato per il reato evasione nella giornata di lunedì.

Questa mattina, martedì 2 luglio, di fronte al tribunale di Varese si è celebrato il rito per direttissimo dove il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare già presa dai giudici veneti. L’uomo in sede di convalida dell’arresto ha ammesso le sue responsabilità.

Dunque il giudice Lucarelli ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’uomo che sotto scorta raggiungerà il campo Rom di Treviso, anche se lo stesso imputato ha fatto sapere che non intende farvi rientro (dal momento che è già evaso altre volte). E in caso di nuova evasione è probabile che per l’uomo si spalancheranno le porte del carcere.