Ex Isotta Fraschini di Saronno, certificata da Arpa la conclusione della prima fase di bonifica

La Fase 1 delle bonifiche sull’area ex-Isotta Fraschini di Saronno ha ricevuto la certificazione da parte degli enti preposti.

Arpa Lombardia ha infatti inviato alla fine della scorsa settimana a Geologica, la società che sta coordinando le bonifiche all’interno dell’area ex-Isotta Fraschini di Saronno per conto di Saronno Città dei Beni Comuni, la documentazione che certifica la conclusione con esito positivo delle operazioni di Fase 1. I poligoni inseriti in tale fase, quindi, sono da considerarsi completamente bonificati dalle sostanze inquinanti.

Sono stati ben 13.310 i metri cubi di suolo che è stato possibile riutilizzare all’interno dell’area stessa, in accordo con la logica delle operazioni di bonifica che ha voluto ridurre al minimo possibile il conferimento di terreno in strutture esterne, in modo da limitare all’essenziale il via vai dei camion di terra da e per l’area, con vantaggi per l’ambiente e per il traffico.

Le aree in questione saranno tra quelle che verrano utilizzate, nell’immediato futuro, come sede di eventi all’interno dell’area ex-Isotta Fraschini. Tutta la documentazione relativa alla certificazione di Fase 1, come sempre, è disponibile sul sito vivaiosaronno.org.