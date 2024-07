Festa del pescatore: un weekend di buon cibo e divertimento al Parco Lagozza di Arcisate

Sabato 27 e domenica 28 luglio il Parco Lagozza di Arcisate si prepara ad accogliere la

22^ FESTA DEL PESCATORE

un evento organizzato dall’A.S.D.P. Olimpic Arcisate, che promette di essere un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della danza.

L’evento è patrocinato dal Comune di Arcisate, a testimonianza del suo valore culturale e sociale per la comunità locale. La Festa del Pescatore non è solo un’opportunità per degustare piatti deliziosi, ma anche un’occasione per ritrovarsi e divertirsi insieme.

PROGRAMMA

Sabato 27 luglio

Ore 18.30 apertura della festa e dello stan gastronomico

Ore 21.00 serata danzante

Domenica 28 luglio

Ore 12.00 Pranzo con il risotto alla pescatora

Ore 18.30 Apertura della festa e dello stand gastronomico

Ore 21.00 Serata danzante

Ricchissimo stand gastronomico a base di pesce

Sabato sera il menu prevede polpo con patate, cozze fresche alla marinara, spaghetti allo scoglio, penne al salmone, pesciolini fritti, il vero fritto misto, le immancabili rane fritte e tante altre prelibatezze preparate al momento.

Domenica la festa vivrà il proprio culmine conviviale con il tradizionale ”Risotto del Pescatore” proposto a mezzogiorno.

«Sarà l’occasione di festeggiare insieme l’arrivo delle vacanze, in attesa della ripresa della stagione sportiva, augurandoci sia colma di successi come quella appena conclusa con la conquista del titolo regionale a squadre Lombardo», come spiegano gli organizzatori della manifestazione.