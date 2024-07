Festival di Sanremo: ecco le date dell’edizione 2025

C’è ancora tempo per la prossima edizione del Festival di Sanremo edizione 2025, eppure se ne parla già moltissimo. Un po’ per il cambio di conduzione, passato da Amadeus a Carlo Conti, un po’ perché sono già state stabilite le date: si terrà dall’11 al 15 febbraio e non la settimana precedente come comunicato inizialmente. Il motivo è legato al posizionamento dei quarti di Coppa Italia su Mediaset.

Ad annunciarlo è stato l’Ad Rai Roberto Sergio, il quale ha spiegato quanto segue in conferenza stampa a Napoli alla presentazione dei palinsesti Rai: “Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il Festival in accordo con il comune di Sanremo. E questo è dovuto, come sapete bene, a un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al Festival”.