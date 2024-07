Fumo allo “Speroni” di Busto Arsizio, fiamme da un magazzino

Vigili del fuoco in azione allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio nella mattinata di mercoledì 31 luglio (video: utente instagram luis.avila89).

Galleria fotografica Incendio allo stadio Speroni di Busto Arsizio 4 di 7

Per cause ancora da verificare, ha preso fuoco un magazzino sotto la tribuna centrale dell’impianto di via Ca’ Bianca, dal quale si è alzata una nuvola di fumo. All’interno c’erano le attrezzature per la cura del campo da gioco.

Gli addetti della Pro Patria hanno chiamato i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

L’incendio ha interessato un trattorino per lo sfalcio dell’erba all’interno dello stesso e altro materiale stipato all’interno del magazzino (materiale per la gestione del campo sportivo).

In posto presente Polizia locale di Busto Arsizio Carabinieri di Busto e tecnico comunale, personale 118 in supporto alle squadre. L’incendio al momento risulta essere sotto controllo.