Strade di Gallarate pericolose? “Si son dimenticati che abbiamo Statali e autostrade”

«Provano in tutti i modi a raccontarci che Gallarate sia diventata più pericolosa a livello stradale ma trascurano di dire che quando amministravano loro era ancora più insicura» .

Lo dice il sindaco Andrea Cassani, che così “contrattacca” rispetto all’ultima conferenza stampa delle opposizioni sul tema della sicurezza stradale, in cui sono stati messi a confronto i dati di Gallarate con quelli di altre città della provincia. «E lo dimostrano sia i dati della Polizia Locale, sia l’Istat».

«Ora, va premesso che questi dati non sono esattamente infallibili perché, come spiega la nota metodologica di accompagnamento alle stesse tabelle ISTAT, le informazioni sono raccolte in base alle comunicazioni che arrivano dagli Organi pubblici locali (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale…) e laddove questi non siano presenti sul territorio o non rilevino incidenti, i sinistri non sono conteggiati» premette Cassani. «Tant’è che leggendo i dati suddivisi per comune emerge che in provincia di Varese il 12,5% dei comuni non dichiara nemmeno un semplice incidente (anche senza feriti) nel corso del 2022: un dato abbastanza inverosimile».

Il confronto proposto dalle opposizioni era riferito soprattutto alle altre città della provincia (Varese, Busto, Saronno) e con Milano, contesti più o meno comparabili, fatte le proporzioni rispetto al numero di abitanti. Venivano citati dati più gravi sia nella incidenza generale dei sinistra (incidenti per 1000 abitanti), sia sui morti e feriti (calcolati su uno ogni 100mila abitanti),

Il punto secondo Cassani sta però nella presenza di autostrade e strade Anas sul territorio gallaratese: «Il dato ISTAT contempla anche gli incidenti avvenuti sulle superstrade e sull’autostrada (fatto che rende non paragonabili i comuni dove non vi sono strade extraurbane). Tant’è che confrontando questo dato con quelli in nostro possesso emerge che le “nostre” arterie di competenza Anas e Autostrade fanno aumentare i morti sulle strade nell’anno in questione del 50% e gli incidenti con feriti di oltre il 25% rispetto ai dati della Polizia Locale.

Poi appunto la contestazione è sulla gravità complessiva dei dati. «Le opposizioni, non si sono accorti, o forse coscientemente trascurano di ricordare, che il dato complessivo dei morti o dei feriti in città (conteggiando sia per le strade cittadine che le arterie extraurbane), nel 2022 è stato comunque più basso rispetto a quello del 2015».

Vengono proposti appunto due dati: quello del 2015, con 4 morti e 388 feriti. E quelli già citati del 2022, 3 morti e 383 feriti.

Le due date scelte non sono casuali: Cassani le cita per mettere a confronto i dati di un anno di sua amministrazione con quelli di un anno in cui era al governo il centrosinistra (va ricordato che non tutte le opposizioni sono di centrosinistra). Per questo Cassani parla di «pessimi dati statistici che hanno contraddistinto il quinquennio in cui governava il centrosinistra a Gallarate». Anche se comunque morti e feriti restano anche oggi, al di là delle polemiche politiche.