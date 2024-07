Giornata sott’acqua in Lombardia: oltre 340 interventi dei Vigili del Fuoco. Varese la più colpita

Una serie di violenti temporali ha colpito la regione Lombardia nelle ultime ore, causando significativi danni e disagi. Secondo il rapporto aggiornato alle ore 18:30 del 7 luglio 2024, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un totale di 343 interventi in tutta la regione per far fronte alle conseguenze del maltempo.

Le province più colpite sono state Varese e Milano, con rispettivamente 99 e 68 interventi. A Varese, i principali problemi sono stati causati da danni d’acqua, che hanno richiesto ben 68 interventi, seguiti da alberi pericolanti e verifiche di dissesti. Milano ha visto invece una maggiore varietà di situazioni, con 44 interventi classificati come “altro”, oltre a danni d’acqua e soccorsi a persone.

Dettagli degli Interventi per Provincia

Bergamo: 22 interventi, di cui 8 per soccorso a persone e 14 per altre emergenze.

Brescia: 26 interventi, 23 dei quali classificati come “altro”.

Como: 60 interventi, con una notevole presenza di danni d’acqua (24) e dissesti (11).

Cremona: 8 interventi, principalmente per emergenze varie.

Lecco: 13 interventi, con una particolare attenzione a dissesti e alberi pericolanti.

Lodi: 1 intervento per soccorso a persone.

Mantova: 7 interventi, principalmente per altre emergenze.

Monza: 15 interventi, quasi tutti per altre emergenze.

Pavia: 13 interventi, con 10 classificati come “altro”.

Sondrio: 11 interventi, principalmente per altre emergenze.

Varese: 99 interventi, con una predominanza di danni d’acqua (68).

Situazione Critica a Varese e Milano

La provincia di Varese ha affrontato la situazione più critica, con numerosi allagamenti che hanno richiesto un impegno straordinario da parte delle squadre di emergenza. Milano, nonostante il numero relativamente inferiore di interventi, ha visto una diversificazione delle emergenze, tra cui soccorsi a persone, alberi pericolanti e altri tipi di interventi che hanno messo a dura prova le risorse locali.