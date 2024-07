Giorno di raduno per la Pro Patria: parola d’ordine “ambizione”, Nicco capitano

È ambizione la parola d’ordine per la stagione 2024/25 della Pro Patria, a confermalo, nel giorno del raduno, è il direttore sportivo Sandro Turotti rivolgendosi tanto alla stampa quanto alla rosa bianco-blu.

Salutati 12 giocatori (tra cui Fietta entrato a far parte dello staff) e ufficializzati i primi quattro colpi di mercato in entrata (due difensori e due centrocampisti), la rosa a disposizione di Colombo in questi giorni antecedenti il ritiro di Sondalo è ancora un cantiere in costruzione, con diversi ragazzi del vivaio aggregati in attesa del completamento della squadra, quest’anno è chiamata a fondare un nuovo ciclo. Nuovo ciclo di cui fa già parte sul campo dello Speroni, e che nei prossimi giorni sarà ufficializzato, Dennis Curatolo: per lui acquisto a titolo definitivo dall’Inter con contratto biennale dopo il prestito di 6 mesi dell’anno scorso. Così ha confermato il ds in conferenza stampa.

«Il mercato è appena iniziato e quest’anno vedo un generale a rilento tra le società – dichiara il ds -. Per quanto ci riguarda ci sono ancora tante casella da riempire sia per gli esterni che in attacco dove mancano 2,3 elementi. Al tempo stesso ci sono richieste per alcuni nostri giocatori, in alcuni casi anche per loro stesso volere (da monitorare le richieste per Castelli, Ndrecka e Pitou, ndr.). Ultimata la squadra, vedremo quale sarà la rosa e dunque quali saranno gli obiettivi».

«Al gruppo prima dell’allenamento ho detto di avere ambizione, ambizione per fare sempre meglio: questo è lo stimolo che si vive alla Pro Patria. All’inizio dell’anno scorso dichiarai che la stagione precedente era stata la più difficile da quando era a Busto Arsizio. La volontà di strutturarsi meglio c’è, questa è stata la mia richiesta, vediamo se possiamo anche alzare l’asticella, perché è bello fare con poco grandi risultati, ma bisogna anche stare attenti».

Fietta primo giorno dentro lo staff tecnico dopo due anni da capitano

IL DS IN SCADENZA: “LE SOCIETÀ VANNO AVANTI AL DI LÀ DEGLI UOMINI”

«Visti i tanti cambi delle ultime due stagioni, ha pensato di lasciare?» chiede la stampa al ds, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2025. «Abbiamo cambiato tanto, magari è arrivata l’ora di cambiare anche il direttore. Le società vanno sempre avanti al di là degli uomini che le occupano. Il mio contratto è in scadenza, ma vedremo».

COLOMBO: “VORREI INIZIARE COL 3421”

Per mister Colombo il piano per il suo anno bis è per prima cosa ripartire da quanto di buono mostrato la scorsa stagione, in particolare dal cambio modulo che tra gennaio e marzo diede la scossa decisa alla squadra per scollarsi di dosso lo spettro dei playout con largo anticipo, anche se la salvezza sarebbe poi arrivata alla penultima giornata.

«Non nego che voglio partire che vorrei iniziare col 3421 ma vedremo di costruire l’abito migliore per i ragazzi, soprattutto quando saremo al completo. Sicuramente lavoreremo per sviluppare almeno un altra variante tattica, se non due» spiega l’ex capitano. «L’obiettivo è quello di migliorare lo scorso anno. In due mesi e mezzo abbiamo speso tante energie (per recuperare il girone d’andata, ndr.). Quest’anno sarà necessario partite bene e col morale forte, il calendario già a settembre vede molte partite difficili. Ci concentreremo a migliorare i numeri registrati in casa, l’anno scorso abbiamo presi tanti gol da palle inattivi. Sarà un focus importante su cui iniziare».

Sempre su una domanda dei giornalisti l’allenatore biancoblu conferma quanto previsto qualche settimana fa: Nicco sarà il capitano, Lombardoni il vice. «È una cosa che “arriverà” pian piano. In ritiro valuteremo tante piccole cose, ma Gianluca sarà il capitano» sottolinea il mister, che aspetta i frutti del duro lavoro estivo per rendere il suo gruppo una squadra, pronta per l’esordio in Coppa Italia l’11 agosto e con un #10 con la fascia al braccio da capitano. D’altronde il mantra bustocco è sempre quello, e lo stesso Colombo l’ha ribadito anche ai microfoni della sala stampa: «Una sola cosa ci contraddistinguerà in campo: il lavoro in campo».