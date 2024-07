Giovanissimi sui pedali a Sangiano per il Gran Premio Comune di Sangiano

Il piccolo centro di Sangiano ha scritto delle belle pagine del ciclismo varesino. Su tutte quelle legate alla classica Coppa Verbano. Ora, dopo alcuni anni di assenza dal palcoscenico delle due ruote, il giovane sindaco Matteo Marchesi ha deciso di far risalire in sella il suo paese.

A raccogliere l’invito è stata la Società Ciclistica Orinese che domenica 4 agosto gestirà dal punto di vista tecnico la manifestazione per la categoria Giovanissimi ( 7/12 anni) valida come Gran Premio Comune di Sangiano – Memorial Sandro Gianoli sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. I premi per le società saranno i trofei messi a disposizione da All4Ccyling di Luca Nardello, l’ex professionista che proprio a Sangiano vinse una Coppa Verbano tra gli Allievi alla fine degli anni novanta.

L’evento, che vede la collaborazione organizzativa del Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, prevede il ritrovo presso Villa Fantoni a Sangiano domenica 4 agosto alle ore 14 e la prima delle sei partenze alle ore 15.30. Sono attesi al via un centinaio di giovani atleti.