Gli appuntamenti del weekend a Busto Arsizio tra musica, cinema e storie di cortile

Per l’ultima settimana di luglio, il calendario di BA Estate propone numerose occasioni di incontro e divertimento, all’insegna della musica e del cinema, in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Cittadino e il Distretto del Commercio.

Giovedì 25 luglio, in occasione della tradizionale serata di shopping sotto le stelle, saranno due gli eventi musicali: il primo è la KARAOKE NIGHT alle 21 in piazza Santa Maria a cura di Duomania Eventi di Raffaella Corradini e Giòmusic. Protagonista assoluto il canto, con palcoscenico e microfoni aperti al pubblico di tutte le età e a chiunque si senta cantante per una sera. Chi desidera cantare potrà registrarsi, scegliere la canzone con cui cimentarsi e garantirsi uno spazio di esibizione durante la serata.

Alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II è in programma un concerto di musica pop rock con la Lombax Band di Emanuele Lomba, Luca Locatelli e Matteo Lamperti alla chitarra, Davide Gabba al basso, Simone Messi alla batteria.

Venerdì 26 luglio, per le serate musicali di BA Cultura per l’Estate, alle 21.00 nel parco di Villa Ottolini Tosi Duomania Band presenterà al pubblico cover di pezzi di successo degli anni 70/80/90 sia pop che rock. La band, composta da 5 elementi si esibirà dal vivo in un crescendo che passerà dalle atmosfere più pop di Battisti, Nomadi, Rino Gaetano, Gloria Gaynor, alle note più rock di Vasco Rossi, Zucchero, Nannini, Litfiba, Steppen Wolf. Musica a 360 gradi che incontrerà i gusti di tutte le generazioni con pezzi che fanno parte della storia della musica da cantare tutti insieme sotto il cielo stellato nella splendida cornice della Villa.

Sabato 27 luglio, dalle 21.00 in piazza santa Maria un’altra serata all’insegna della musica pop/rock con la Casa Chiara Band e nel parco di Villa Calcaterra alle 21.45, il secondo appuntamento con la Rassegna Cinematografica Estiva, a cura dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

In programma il film “Romantiche” diretto da Pilar Fogliati, che interpreta quattro personaggi, Eugenia, Uvetta, Michela e Tazia, ognuna con i propri sogni, sfide e desideri, ma tutte con la stessa aspirazione: trovare il proprio posto nel mondo. Eugenia Praticò è un’aspirante sceneggiatrice che ha lasciato Palermo per inseguire il suo sogno, nonostante le difficoltà. Uvetta Budini, aristocratica del centro storico, riesce a entrare nel mondo del lavoro. Michela Trezza, prossima al matrimonio, ama la sua vita di provincia a Guidonia. Tazia De Tiberis, di Roma nord, ha un carattere dominante e cerca di controllare tutto, compresi i desideri del suo fidanzato.

Domenica 28 luglio, per tutta la giornata sotto i portici di Piazza Garibaldi e Via Fratelli d’Italia torna il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo, a cura dell’Associazione Culturale Cronos che proporrà pezzi unici e curiosità di vario genere, come ogni ultima domenica del mese. Alle 21.00 il cortile del palazzo municipale ospita per la prima volta il Festival “Storie di cortile”, organizzato dall’Associazione Culturale Pomodori Music.

Il Festival nasce nel 2016 da un’idea del cantautore Andrea Parodi con l’obiettivo di raccontare e valorizzare corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville che rappresentano un patrimonio straordinario del territorio. Sono luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana.

In questi 8 anni nell’ambito del festival sono stati organizzati più di 100 spettacoli di musica e storytelling con ospiti di rilievo, italiani e internazionali, nelle città e nei paesi delle province di Como, Varese, Monza Brianza e con incursioni fuori regione.

Ospiti della serata bustocca, i Sulutumana (da lombardo sul’utumàna, “sul divano”), gruppo musicale originario di Canzo (CO) che si allaccia alla tradizione della musica popolare e dei cantautori. Nelle sue canzoni, la band più popolare del lago di Como racconta le piccole grandi storie della vita quotidiana.

Intanto sul sito del Comune è stato pubblicato l’elenco degli eventi programmati per i mesi di agosto e settembre: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/item/14176-ba-estate-4-mesi-di-eventi-per-tutti

L’opuscolo è disponibile anche in formato cartaceo nelle sedi comunali (portineria municipio, biblioteca, musei, ecc).