Gran Premio Carnaghese, appuntamento per il 31 agosto con la 52esima edizione

Sarà sabato 31 agosto la data da segnare sul calendario per il Gran Premio “Industria Commercio e Artigianato Carnaghese”, più semplicemente il Gran Premio Carnaghese, la gara Nazionale Elite e Under 23 di ciclismo che quest’anno taglia il traguardo della 52esima edizione.

L’edizione del 2024 è stata presentata nella mattinata di mercoledì 24 luglio alla sala immersiva della Camera di Commercio di Varese. Barbara Carabelli, sindaco di Carnago: «La Carnaghese per il nostro Comune ha una rilevanza importante, il ciclismo è sempre stato riconosciuto e apprezzato e questo evento non può che renderci orgogliosi. Arrivare alla 52esima edizione è un grande traguardo e avere le riprese televisive è ovviamente una bella cartolina per il nostro territorio».

Il presidente della società ciclistica Carnaghese Adriano Zanzi: «È sempre più difficile organizzare eventi di questo tipo, speriamo che tutti gli uffici continuino a collaborare con i giusti tempi. Ringraziamo Camera di Commercio, Regione Lombardia, Provincia di Varese e ovviamente il Comune di Carnago per il supporto che ci danno, anche per la logistica. Un pensiero va anche a tutti gli sponsor che ogni anno ci pemettono di proseguire questa manifestazione. Quest’anno abbiamo avuto richieste da 30 squadre, qualcuna anche dall’estero; sono formazioni anche di un certo peso, con diverse “Continental”».

«Dopo che il comune ha sistemato la strada per Bernate – prosegue il presidente anticipando il percorso -, abbiamo ripreso il circuito storico che passa da Solbiate Arno, Caronno Varesino, Gornate Olona, Torba, Castelseprio, e l’arrivo in via Castiglioni a Carnago. Un totale di 17 km a giro per 10 giri con arrivo previsto verso le ore 17.00. Per quanto riguarda l’accorglienza, ci saranno 11 squadre da far soggiornare, circa 120 persone compresi giudici di gara, un contributo importante ma che ancora riusciamo a coprire completamente a livello economico e non è una cosa scontata. Al momento ci sono circa 180 iscritti, in gara pensiamo possano essere 160 corridori».

E a dare un supporto a livello organizzatori è la Varese Sport Commission, rappresentata da Antonio Franzi: «Camera di Commercio ha puntato sullo sport come fattore di attrattività e oggi ancora di più è un veicolo . È un bene per tutti che organizzatori come la Carnaghese permettano alla provincia di Varese di accogliere atleti internazionali con queste manifestazioni».

Alessandra Conti invece ha anticipato qualche evento collaterale: «Abbiamo pensato di supportare un paio di iniziative collaterali alla gara, tra le quali la Distinguished Gentleman Ride, l’evento che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro alla prostata. È una proposta che ci è piaciuta molto e il giorno della corsa ci saranno dei depliant per promuovere la prossima sfilata del maggio 2025. Coinvolgeremo anche Andrea Devicenzi, un ciclista paralimpico che ha appena concluso un giro in bicicletta degli Stati Uniti. Presenterà una serata, in collaborazione con l’amministrazione e l’oratorio, venerdì 13 settembre, nel quale racconterà la sua vita e le sue imprese».

Tornando al programma della giornata di gara: verso le 11.30 ci sarà la presentazione delle squadre prima della partenza prevista per le ore 13. Ci sarà la diretta streaming dell’ultimo tratto di corsa con interviste alla fine, e la Radio DiscoUnt che seguirà la corsa live momento per momento, dall’inizio alla fine.