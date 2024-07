Holcim: “Nessuna conseguenza per il principio di incendio alla cementeria”

Il principio di incendio sviluppatosi nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio alla Holcim, la cementeria che si trova tra Comabbio e Ternate «ha avuto risoluzione immediata e nessuna conseguenza» secondo l’azienda cui fa capo lo stabilimento.

In una nota ufficiale diffusa nella tarda mattinata di martedì 23, Holcim conferma in pratica quanto pubblicato all’alba dal nostro giornale e ribadito dai Vigili del Fuoco. «Intorno all’1 di notte si è verificato un principio d’incendio subito circoscritto e senza conseguenze. Il fatto è avvenuto presso la tramoggia del filtro carbone provocando solo molto fumo senza fiamme. Gli operatori del turno notturno hanno gestito bene il primo intervento ma, per non rischiare un possibile aggravamento della situazione, hanno attivato correttamente la chiamata di emergenza ai vigili del fuoco».

La buona notizia è che la persona che era stata trasportata all’ospedale di Angera non lamenta problemi di salute e, anzi, ha potuto riprendere il lavoro. «Un dipendente Holcim, che si era esposto di più nella prima parte dell’intervento, ha lamentato un po ‘di bruciore alla gola – spiega l’azienda – e quindi si è preferito effettuare un controllo al Pronto Soccorso, L’esito di tale controllo non ha evidenziato alcuna conseguenza e il turnista ha potuto riprendere l’attività lavorativa».