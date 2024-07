Principio di incendio nel cementificio di Comabbio, soccorsa una persona

Una persona è stata trasportata in ospedale nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio in seguito a un principio di incendio che si è sviluppato in un capannone del cementificio Holcim di Comabbio. (foto di repertorio)

L’allarme è stato dato all’incirca all’una di notte quando si è incendiata della polvere di carbone, forse contenuta nel filtro di un impianto: subito si è alzata una colonna di fumo ma, grazie a un intervento tempestivo, le fiamme sono rimaste limitate e sono state subito circoscritte.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Varese, Ispra e Somma Lombardo che hanno provveduto a limitare i danni e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’accaduto. Con loro anche il personale del 118 che ha soccorso un uomo di 41 anni, il quale è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Angera ma senza particolari preoccupazioni.