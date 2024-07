I rapper Carlo Corallo, Lanz Khan e Claver Gold a Varese per la Notte Bianca del Lettore

Spazio anche alla musica durante la Notte Bianca del Lettore in programma per sabato 6 luglio a Varese nel parco dei Giardini Estensi, negli spazi del Museo e del parco di Villa Mirabello dove sono in calendario laboratori, letture, talk, momenti di incontro tra letteratura e musica, giochi di ruolo e osservazioni del cielo.

A chiudere la giornata della ricca kermesse l’incontro con i rapper Lanz Khan e Claver Gold. Appuntamento alle 23.30 allo spazio della tensostruttura con “Le vie del viaggio”, un talk sulle tematiche del viaggio e le storie di Marco Polo, esplorando punti di incontro tra l’arte del narrare viaggi e lo storytelling di un rapper. Modera la giornalista Adelia Brigo. Nel pomeriggio inoltre, lo spazio della tensostruttura ospita l’evento Parole e ritmi, con il rapper Carlo Corallo e l’autore Giordano Tedoldi che condividono il palco per discutere il tema del viaggio di Marco Polo.

Il programma completo sul sito https://bibliotecavarese.it/ dove è anche possibile riservare il proprio posto gratuito per gli eventi desiderati.