A Varese torna la Notte Bianca del Lettore ed è dedicata a Marco Polo

Torna a Varese la seconda edizione della Notte Bianca del lettore. Sabato 6 luglio, nelle sale della Biblioteca Civica di Varese, nel parco dei Giardini Estensi, negli spazi del Museo e del parco di Villa Mirabello sono in calendario laboratori, letture, talk, momenti di incontro tra letteratura e musica, giochi di ruolo e osservazioni del cielo.

Una quindicina di appuntamenti che prendono le mosse dal libro e dalla lettura, e che sono tutti accomunati dalla volontà di rendere omaggio, attraverso le contaminazioni con diverse forme d’espressione, alle incredibili avventure di Marco Polo in Oriente, ai temi del viaggio e dell’esplorazione. Dalla mattina a notte fonda si alterneranno dunque autori e artisti per dare vita ad eventi che celebrano il grande esploratore, nell’anno del settecentesimo anniversario dalla sua morte. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

“L’edizione di quest’anno della Notte Bianca del Lettore è dedicata a Marco Polo, in occasione dei settecento anni dalla sua morte – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Sarà il celebre mercante e viaggiatore veneziano a guidarci per tutto il giorno e sino a notte fonda, attraverso racconti, esperienze sensoriali, visite a mostre, laboratori e molto altro ancora, grazie alla collaborazione delle numerose realtà del nostro territorio, partner di questa iniziativa. Una gamma di proposte evocate o suggerite dalle pagine de Il Milione, che hanno spalancato le porte della fantasia e dell’immaginazione ad innumerevoli generazioni per quasi un millennio. La Notte Bianca del Lettore promossa dalla nostra Biblioteca civica ha l’ambizione di voler mostrare le infinite strade e gli imprevedibili percorsi che si dispiegano partendo dalla lettura di un libro”.

L’evento fa parte del progetto The Readers, gli ambasciatori della lettura, iniziativa della Biblioteca Civica di Varese con l’obiettivo di proporre attività destinate ad avvicinare nuovo pubblico ai libri e alla lettura. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo e prevede diverse azioni per tutto il 2024, attraverso il coinvolgimento di di diverse realtà del territorio. Il programma completo è sul sito della Biblioteca: tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni su https://bibliotecavarese.it/.

Programma

Dalle ore 10 alle 22 nelle sale al piano terra della Biblioteca Civica saranno in esposizione volumi e testi antichi di norma poco visibili al pubblico e incentrati sui temi del viaggio e dell’esplorazione. Tra i volumi in mostra, alcuni dell’800 con minuziose illustrazioni, opere degli anni Trenta e altri libri preziosi.

Diversi gli eventi dedicati a bambini e ragazzi. Una storia da giocare propone un viaggio raccontato con una sessione con il gioco di ruolo narrativo Dungeons & Dragons, a cura di L’Aquilone Cooperativa sociale. Le attività saranno in Biblioteca civica: dalle ore 16.00 alle 17.00 il gioco di ruolo è dedicato ai ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 ani, mentre dalle ore 18 alle 17.00 per i ragazzi dai 15 ai 20 anni. Sempre in Biblioteca civica si terrà anche l’evento Viaggio nell’immaginario, un laboratorio alla scoperta de Il Milione attraverso cartoline illustrate, con Carmen Bucca, insegnante e appassionata di arte e libri. Per i bambini dai 4 ai 9 anni il laboratorio è dalle 10.00 alle 11.00, mentre per i bambini dai 10 ai 15 anni appuntamento dalle 11.30 alle 12.30.

Dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni è poi l’evento a Villa Mirabello Diario di viaggio sostenibile, un laboratorio basato sulla realizzazione di un diario di viaggio con carta riciclata, in collaborazione con l’Associazione Sinòpia. E ancora, Tratti di manga sono i laboratori di disegno Manga alla scoperta delle basi e delle tecniche dei fumetti giapponesi, con l’illustratrice Cristal Okami, che in occasione della Notte bianca del lettore utilizzerà la tecnica manga per realizzare un’interpretazione del personaggio di Marco Polo: i laboratori si terranno in Biblioteca dalle 16.00 alle 17.30 e dalle 18.00 alle 19.30.

Ci sono poi gli appuntamenti dedicati alle esplorazioni e ai viaggi attraverso la letteratura, il teatro, le contaminazioni con musica, sapori e osservazioni del cielo. Sotto il carpineto, al centro del parco dei Giardini Estensi, ci saranno dunque le degustazioni di tè dall’Oriente: appuntamento con Il tè, un percorso sensoriale, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 19 con le degustazioni a cura di Tea in Italy. Lo spazio della tensostruttura ospita l’evento Parole e ritmi, un viaggio dove la letteratura incontra il rap: il rapper Carlo Corallo e l’autore Giordano Tedoldi condividono il palco per discutere il tema del viaggio di Marco Polo. Due prospettive artistiche diverse, ma complementari, per narrare una storia d’amore nata durante un viaggio.

La caffetteria Al Cedro alle 18.30 ospita l’aperitivo letterario Sorsi di storia. La scrittrice e insegnante Eufemia Griffo porta a un’affascinante esplorazione del suo libro Da lontano, Venezia. I viaggi di Marco Polo. In Biblioteca civica alle ore 20.00 ci sarà poi l’evento Sette viaggi con Marco Polo, con lo scrittore Luca Novelli, autore del libro Marco Polo e l’incredibile Milione.

Dalle 21.30 alle 22.30 in tensostruttura l’appuntamento è con La storia de le meraviglie del mondo: i viaggi di Marco Polo raccontati da una donna del Medioevo. Lo spettacolo racconta infatti le avventure di Marco Polo da una prospettiva inedita e coinvolgente, con la voce narrante di Marina De Juli che racconta la vita quotidiana di una donna nella Venezia del 1300 dove sbarcano crociati e mercanti provenienti dall’India e dalla Persia, con il molo affollato di trafficanti, tessitori, vetrai, marinai, ladri, prostitute, musici e giullari.

Il parco di fronte a Villa Mirabello, dalle 23.00 a mezzanotte, ospita l’evento Orientarsi con le stelle. Durante questa speciale serata, verranno guidate le osservazioni a occhio nudo delle costellazioni, accompagnati dai ricercatori della Società Astronomica Schiaparelli. Alle 23.30 l’appuntamento è infine allo spazio della tensostruttura con Le vie del viaggio, un talk sulle tematiche del viaggio e le storie di Marco Polo, esplorando punti di incontro tra l’arte del narrare viaggi e lo storytelling di un rapper, con Lanz Khan e Claver Gold. Modera la giornalista Adelia Brigo.

Per tutta la Notte Bianca del lettore, il Museo di Villa Mirabello dove è in corso l’esposizione Incontri di mondi Lontani, la mostra dedicata ai viaggi di esplorazione dei fratelli Castiglioni, sarà aperto dalle ore 10.00 alle 22.00.

Il programma completo sul sito https://bibliotecavarese.it/.